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Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı BMGK'de Afrika'ya eşit söz hakkı istedi

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Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) eşit söz hakkına sahip olması gerektiğini belirtti. Nijerya, BMGK'de Afrika için veto hakkı da dahil en az iki daimi ve beş geçici sandalye talep ediyor.

Nijerya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Afrika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) eşit söz hakkına sahip olması gerektiğini belirterek, kıtanın uluslararası düzenin yüklerini taşırken, bu düzenin yönetiminde yeterli temsile sahip olmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Shettima, BM Genel Kurulunun 81. oturumu kapsamında New York'ta BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ile görüştü.

Shettima, görüşmede Afrika'nın BMGK'de yeterli temsile sahip olması gerektiğini vurgulayarak, kıtanın uluslararası düzenin yüklerini taşırken bu düzenin yönetiminde yeterli temsile sahip olmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Nijerya'nın BM reformu çağrılarını desteklemeye devam edeceğini kaydeden Shettima, uluslararası kurumların günümüzün jeopolitik ve demografik gerçeklerini daha iyi yansıtması gerektiğini ifade etti.

Shettima, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e daha temsili bir Güvenlik Konseyi oluşturulması yönündeki desteği dolayısıyla teşekkür ederek, "Bir kıtadan uluslararası düzenin yüklerini taşıması beklenirken, bu düzenin yönetiminde eşit söz hakkının verilmemesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Diplomasinin savaş ve istikrarsızlığın insani sonuçlarını göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayan Shettima, uluslararası sistemin güvenilirliğinin insanlığın yaşadığı acılara adil biçimde karşılık verebilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Shettima ayrıca Mohammed'in çok taraflı diplomasi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki çalışmalarını takdir etti.

Nijerya, BM Güvenlik Konseyinde Afrika için veto hakkı da dahil en az iki daimi sandalye ile beş geçici sandalye talep ediyor.

Kaynak: AA
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