Nijer'de darbe girişimi terör riskini artırabilir

Nijerli siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Boulama Issa Lamido Amadou Moumouni, Nijer'in başkenti Niamey'de 28-29 Ağustos'ta yaşanan askeri kalkışmanın ardından oluşabilecek güvenlik açıklarından terör örgütlerinin yararlanabileceği uyarısında bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Moumouni, AA muhabirine Niamey'deki son gelişmeleri ve bunların Nijer ile Sahel bölgesinin güvenliğine olası etkilerini değerlendirdi.

Nijer'in başkenti Niamey'de 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece, Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun silah sesleri ve patlamalar duyulmuştu.

Havalimanı bünyesindeki 101 No'lu Hava Üssü'nün de hedef alındığı olayların ardından Nijer Savunma Bakanlığı, askeri kalkışmanın güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Niamey'deki gelişmelerin ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları bağlamında ele alınması gerektiğini belirten Moumouni, özellikle başkentteki stratejik askeri noktaların hedef alınmasının dikkate değer olduğunu söyledi.

Moumouni, Nijer'in son yıllarda terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ettiğine dikkati çekerek, bu saldırıların hem siviller hem de güvenlik güçleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydetti.

Son askeri kalkışmanın da bu genel güvenlik tablosundan bağımsız değerlendirilemeyeceğini dile getiren Moumouni, terör saldırılarının sürmesinin güvenlik güçleri üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

"Terör örgütleri bu durumu kendi avantajlarına kullanabilir"

Moumouni, Niamey'deki askeri kalkışmanın ardından en fazla dikkate alınması gereken risklerden birinin terör örgütlerinin yaşananlardan yararlanmaya çalışması olduğunun altını çizdi.

Nijer'de güvenlik güçlerinin terörle mücadelede önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Moumouni, askeri yapı içinde yaşanabilecek sorunların sahadaki mücadeleyi de etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Moumouni, "Bugün Nijer'in askeri yapısı içerisinde böyle bir durum yaşandıysa, El Kaide bağlantılı gruplar veya Boko Haram bu krizi kendi avantajlarına kullanabilir." dedi.

Sahel'deki terör örgütlerinin faaliyetlerinin son dönemde arttığına işaret eden Moumouni, özellikle terör örgütü El Kaide bağlantılı gruplar, Sahel'deki terör örgütü DEAŞ yapılanmaları ve Boko Haram'ın bölge güvenliği açısından tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu grupların yalnızca saldırılar düzenlemeyi değil, bazı bölgelerde devlet otoritesini zayıflatmayı amaçladığını da dile getiren Moumouni, Nijer'in Dosso bölgesinde ulusal yolların hedef alındığı saldırılara dikkati çekti.

Moumouni, Sahel'deki terör tehdidinin Burkina Faso, Mali ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleriyle sınırlı kalmadığını, Benin ve Togo gibi bölge ülkelerinde de saldırılar yaşandığını hatırlatarak, güvenlik tehdidinin alt bölgeye yayılmasının endişe verici olduğuna dikkati çekti.

AES'in ilk parlamenter oturumuyla aynı döneme denk geldi

Askeri kalkışma, AES'in 45 üyeli Konfederal Parlamentosunun Niamey'deki ilk oturumunun devam ettiği dönemde yaşandı.

Burkina Faso, Mali ve Nijer'den 15'er milletvekilinin yer aldığı Konfederal Parlamentonun ilk oturumu 24 Ağustos'ta başlamış ve 29 Ağustos'a kadar sürmesi planlanmıştı.

Moumouni, askeri kalkışma ile AES'in parlamenter oturumu arasında doğrudan bağlantı kurmak için yeterli veri bulunmadığını aktararak, olayların zamanlamasının ise dikkate değer olduğunu söyledi.

"Doğrudan bir bağlantı olduğunu söylemek ihtiyatsızlık olur." diyen Moumouni, gelişmelerin oturumun yapıldığı döneme denk gelmesinin siyasi açıdan önemli olduğunu ifade etti.

"Terörle mücadelede askeri yöntemler tek başına yeterli değil"

Sahel'deki güvenlik sorunlarının yalnızca askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurgulayan Moumouni, terörle mücadelede askeri operasyonların yanı sıra terör örgütlerine katılımı besleyen sosyal ve ekonomik sorunların da ele alınması gerektiğini söyledi.

Yoksulluk, işsizlik ve devletin bazı bölgelerde yeterince varlık gösterememesinin terörizmin temel nedenleri arasında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Moumouni, gençlerin radikalleşmesinin ve terör örgütleri tarafından yönlendirilmesinin önüne geçilmesinin önemini vurguladı.

Moumouni, Sahel'de etkili ve kalıcı terörle mücadele için askeri tedbirlerin yanı sıra terör örgütlerinin beslendiği koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların da uygulanması gerektiğini kaydetti.

Africa Corps'un desteği

Nijer'in son yıllarda güvenlik alanındaki uluslararası ortaklıklarında değişiklik yaşandığını hatırlatan Moumouni, 28-29 Ağustos'taki askeri kalkışma sırasında Rus Africa Corps unsurlarından destek istenmesinin Niamey ile Moskova arasındaki güvenlik işbirliğinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Moumouni, "Bu, Niamey ile Moskova arasındaki yakınlaşmayı ve güvenlik alanındaki işbirliğini açık şekilde gösteriyor." yorumunu yaptı.

Terörle mücadele için dış destek alınması ile ülke içindeki askeri bir olay sırasında aynı desteğe başvurulmasının farklı değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Moumouni, Rusya'nın Nijer'in güvenlik mimarisindeki rolünün giderek arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA