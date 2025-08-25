Nijer Ordusu, Boko Haram'ın Elebaşı Bakoura'yı Öldürdü

Nijer ordusu, Boko Haram terör örgütünün elebaşı 'Bakoura' lakaplı İbrahim Mahamadou'nun hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, ordunun iddialarını yalanlayarak bunu propaganda olarak niteledi. Bakoura, 2021'den beri örgütün liderliğini yapıyordu.

Nijer ordusu, terör örgütü Boko Haram'ın elebaşı "Bakoura" lakaplı İbrahim Mahamadou'nun Çad Gölü havzasındaki hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen üç ardışık operasyonda örgütün bazı üst düzey isimleriyle etkisiz hale getirilen Bakoura'nın saldırı öncesinde haftalarca takip edildiği belirtildi.

Örgüt ise iddiaları yalanlayarak ordunun açıklamasını "propaganda" olarak niteledi.

Bakoura, 2021'den bu yana örgütün elebaşılığını yapıyordu

Bakoura'nın örgütün eski elebaşı Aboubacar Shekau'nun 2021'deki ölümünün ardından Boko Haram'ın başına geçtiği bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemeye başladı. Çad Gölü havzasındaki eylemlerde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

