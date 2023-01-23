Peker'e yaptığı çağrıyla gündeme gelen Nihal Olçok: Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var

15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, suç örgütü lideri Sedat Peker'e canlı yayın teklif etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peker'in, teklifin ardından eşiyle dostuyla konuyu istişare ettiğini belirten Olçok, "Ben o tweet'i atarken burada şu koltukta tek başıma oturuyordum. Yalnız yaşıyorum zaten. Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var" diye konuştu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik çağrılarıyla son dönemde gündeme gelen Nihal Olçok tartışma yaratacak bir röportaj verdi.

"YANACAKSAK ÖNCE BENDEN BAŞLASIN DİYEN BİRİYİM"

"'Benim artık çarem kalmadı, siz el atın şu işlere' dercesine Twitter üzerinden suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir mesaj gönderiyorsunuz" sözlerine Olçok, "Bu eleştirileri getirenlere bakın nerede duruyorlar. Bir şeyin düzelmesini ne kadar ister bu insanlar? Bunu söyleyenler "bana dokunmayan yılan, bin yaşasın" yaklaşımında olan insanlar. Bense yanacaksak önce benden başlasın diyen biriyim. Sedat Peker'e beraber canlı yayın teklif ettim ben" yanıtını verdi.

"BENİ ORTADAN KALDIRMAK ÇOK KOLAY"

Peker'e yönelik "Sizin çağrınıza yanıt vermeden önce hesap yaptı diye mi düşündünüz?" sorusunu da cevaplayan Olçok, "Hesap yapmadı belki ama en azından belli ki bir istişare yaptı eşiyle dostuyla. Ben o tweet'i atarken burada şu koltukta tek başıma oturuyordum. Yalnız yaşıyorum zaten. Ben altı yıldır evini, arabasını değiştirmemiş biriyim. Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar. Ama onlar anlatılacak şeyler değil" ifadelerini kullandı.

"ORADA YAZANLAR TOPLUMU PARÇALAR"

Mektupları bir kişiye anlattığını söyleyen Olçok, T24'e verdiği röportajda "Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar" ifadelerini kullandı.