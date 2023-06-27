Niğde'de Kurban Bayramı Bayramlaşması Düzenlendi

Niğde'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Mustafa Koç, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramını kutladı. Bayramlaşmaya, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.