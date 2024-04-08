Niğde'de Hayırsever Vatandaş 33 Yıldır İhtiyaç Sahibi ve Yetimlere Yardımda Bulunuyor

Niğde'de hayırsever vatandaş, 33 yıldır ihtiyaç sahibi ve yetimlere yardımda bulunuyor.

Babasını 14 yaşında kaybeden devlet memuru Şahin Mercan, 30 yıl kişisel olarak devam ettiği yardım faaliyetlerini, 3 yıl önce kurduğu Yetim Eli Derneği ile sürdürüyor.

Ramazan ayında yetim ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ve yetimleri unutmayan Mercan'a daha önce burs verdiği öğrenciler de destek sunuyor.

Dernek Başkanı Mercan, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ve yetimlerin evlerine giderek ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Ramazan ayında da her gün yetim ve garibanların ihtiyaçlarını temin ettiklerini belirten Mercan, gıda kolilerini ramazan başlamadan tüm yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

Yaklaşık 33 yıldır yetim çocukları okuttuğuna dikkati çeken Mercan, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla 5 bin 177 çocuğu okutup meslek sahibi yapmışız. 3 bin 141 çocuğumuz da bize geri dönüp nakdi yardım yapar konuma geldi. Okuttuğumuz ve meslek sahibi olan çocuklarımız, genelde okuyan öğrencilere burs desteği sağlıyor. Ramazan ayında derneğimize de destek veriyorlar. Öğrenciyken destek olduğumuz bir kızımız, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde doçent olmuş. Yaklaşık 10 yıldır görüşmüyorduk. Aradı, 'Ağabey Allah razı olsun bize de destek olmuştun, ben de yetimlere destek olmak istiyorum.' dedi ve yardım yaptı. Bir de geçen hafta Kayseri Adliyesi'nde savcı olarak göreve başlayan bir kardeşimiz, 'Ağabey ilk maaşımı aldım, maaşın tamamını gönderiyorum.' dedi."

"Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Mercan, ramazanda bugüne kadar 899 ramazan kolisi dağıttıklarını, bayrama kadar bu sayının bine ulaşabileceğini ifade etti.

Sadece yetimlere yardım etmediklerini dile getiren Mercan, şöyle devam etti:

"Yetim olmayan ancak babaları hasta olan çocuklara da ramazan kolisi veriyoruz. 2014'ten itibaren her yıl ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor. O gün, Niğde'nin nezih bir lokantasında 150 kardeşimiz annelerine iftar programı yapıyoruz. O gün annelere ve çocuklara bayram harçlığı da veriyoruz. Aynı zamanda 4-5 mağazayla anlaşarak çocukların bayramlıklarını da aldık. Mağazalara borçlandık ancak yetim ve hayırseverlerin desteğiyle geri ödedik. Arife gününe kadar yaklaşık 500 çocuğun bayramlığını alacağız. Çocuklarımızı sevindiriyoruz, onların mutluluğu bizim mutluluğumuz."

Bu yıl üniversitede okuyan 712 öğrenciye 1000-2 bin lira arasında burs verdiklerini aktaran Mercan, bunlardan 491'inin yetim olduğunu, her yıl yaklaşık 80-150 arasında öğrencinin de mezun olduğunu sözlerine ekledi.