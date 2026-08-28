NextGenCOP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı" Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 ülkeden 200 delegenin katılımıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, yarının masasına oturmak için yarını bekleyemeyeceklerini, COP30.5'in tam olarak bu düşünceden doğduğunu söyledi.

Türkiye'nin iklim diplomasisi açısından tarihi bir dönemin eşiğinde olduğunu belirten Gökgöz, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonu ülkemize çok güçlü bir istikamet çizdi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık Hareketi, milyonlarca insanın günlük hayatına taşındı. Bugün Türkiye COP31 ev sahipliğine hazırlanıyor. Burada bizim için çok özel bir devamlılık da var. Sayın Cumhurbaşkanımız Cemre Vakfının tanıtım programında çevre bilincini aynı zamanda vatan ve gelecek inşa etme bilinci olarak tarif etmişti. O gün gençlere duyulan güvenle bize çok güçlü bir ufuk çizildi. Bugün o ufkun yeni adımlarındayız." ifadelerini kullandı.

Bu bilinci bilgiyle müzakere kabiliyetiyle uluslararası temsil gücüyle ve sorumlulukla büyütmek istediklerini anlatan Gökgöz, Türkiye'nin COP31'e hazırlığının kendilerine büyük bir imkan sunduğunu dile getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan ise 1,5 derecelik sıcaklık farkını salonda bulunanların çok fark edemeyebileceğini ancak gezegendeki bu farkın durumu bütünüyle değiştirebileceğine dikkati çekti.

İnsan faaliyetlerinin atmosferi, okyanusları ve karaları ısıttığını kaydeden Karaaslan, "Yani bugün karşı karşıya olduğumuz değişimin yalnızca tanığı değiliz, bu değişimde bizim de payımız var. Tam da bu nedenle onu değiştirme gücümüz ve sorumluluğumuz da var. Çünkü mesele sadece dünyanın kaç derece ısınacağı değil, hangi kararların alınacağı. Üstelik bugün alınan kararların sonuçlarını yalnızca bugün yaşayanlar görmeyecek. Henüz oy kullanmayanlar, karar masalarında bulunmayanlar, hatta henüz doğmamış olanlar da bu sonuçları yaşayacak. Bu yüzden iklim meselesi aynı zamanda bir temsil ve adalet meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da gelinen aşamayı takdirle karşıladığını belirterek katılan gençleri tebrik etti. Mandal, gençlerin gelecek için bugünden hareket ederek sorumluluğu almak istediklerini belirtti.

Gençler 6 gün boyunca yapılacak müzakereler sonucu ortak metin hazırlayacak

Simülasyon programı kapsamında gençler, 6 gün boyunca yürütecekleri müzakereler sonucunda Birleşmiş Milletlerin iklim diplomasisi terminolojisinden ve karar alma süreçlerinden esinlenen ortak bir metin üzerinde çalışacak. 6 müzakere bloğunun hazırladığı öneriler genel kurulda ele alınacak, taraflar metinler üzerinde müzakere ederek değişiklik önerileri sunacak ve nihai anlaşmayı oylayacak.

Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Etkinliği kapsamında, Türkiye'nin Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda adada, gıda ve enerji tasarrufu sağlanacak, tek kullanımlık plastik yasağı uygulanacak ve dijital dokümantasyonlar kullanılacak. Ayrıca katılımcılar etkinlik sürecince doğaya geri kazandırılabilen tohumlu kağıttan üretilen yaka kartlarını kullanacak.

Kapanış töreni sonrası ise küresel ısınma sınırına dikkati çekmek amacıyla "1.5°C Hedefini Yakın Tut" temalı meşaleli ada yürüyüşü düzenlenecek.

"Nihai Müzakereler ve Antalya Anlaşması" imzalanıp açıklanacak

NextGenCOP30.5, Türkiye'nin 2026'da üstlendiği COP31 ev sahipliği ve başkanlığı sürecinde gençlerin iklim diplomasisine daha güçlü katılımını destekleyen önemli çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, müzakerecileri, uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini ağırlayacak. COP31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilen NextGenCOP30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor.

NextGenCOP30.5 kapsamında yapılacak müzakereler, küresel iklim gündeminin en önemli başlıklarından azaltım, iklim finansmanı ve uyum olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.

İlk gün tanışma ve oryantasyon etkinlikleriyle başlayan programda ikinci gün müzakereler başlayacak. Programda, müzakereler kapsamında "Azaltım ve İklim Finansmanı Çalıştayı", "Uyum ve Kriz Yönetimi Çalıştayı" düzenlenecek. Program sonunda da "Nihai Müzakereler ve Antalya Anlaşması" imzalanıp açıklanacak.

Kaynak: AA