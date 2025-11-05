Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89'u sayıldı. ABD'nin New York eyaletinde bulunan Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.

KENTİN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı. Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı. 34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

TRUMP TEHDİTLER SAVURMUŞTU: KOMÜNİST AKIL HASTASI

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde Mamdani'nin rakibi Cuomo'yu desteklemiş ve Mamdani seçilirse fonları kesmekle tehdit etmişti.

Trump "komünist akıl hastası" dediği Mamdani için "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.