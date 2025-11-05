Haberler

Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. ABD Başkanı Trump seçimde Mamdani'nin rakibi için destek çağrısı yapmış ve Mamdani'nin kazanması halinde fonları keseceği tehdidinde bulunmuştu.

Yerel saatle 21.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinden sonra açılan sandıklardaki oyların yüzde 89'u sayıldı. ABD'nin New York eyaletinde bulunan Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark attı.

KENTİN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Cuomo'nun aldığı oy yüzde 41,6 olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı Curtis Sliwa ise yüzde 7,2'de kaldı. Toplam kullanılan oylarda Mamdani 1 milyon 16 bin 968, Cuomo 840 bin 191, Sliwa da 144 bin 397 oy aldı. 34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti'nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

TRUMP TEHDİTLER SAVURMUŞTU: KOMÜNİST AKIL HASTASI

ABD Başkanı Donald Trump seçimlerde Mamdani'nin rakibi Cuomo'yu desteklemiş ve Mamdani seçilirse fonları kesmekle tehdit etmişti.

Trump "komünist akıl hastası" dediği Mamdani için "Komünist aday Mamdani New York Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanırsa, gerekli olan asgari miktar dışında federal fon sağlama ihtimalim çok düşük, çünkü komünist bir yönetim altında bu bir zamanlar muhteşem olan şehrin başarı şansı, hatta hayatta kalma şansı sıfır! Komünist bir yönetimle durum daha da kötüye gidebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
ABD'de kargo uçağı düştü! En az 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ülke şokta! Uçak kalkış sırasında düştü, çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu

Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu

1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu
Youri Reeger: Galatasaray'ın korkulacak oyuncusu yok

Bakın şunun öz güvenine! Galatasaray için neler dedi neler
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu

1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu
Gerçek ortaya çıktı! Aldatıldığını öğrenen Nicki Nicole, dünyaca ünlü futbolcuyu terk etti

Aldatıldığını öğrendi, dünyaca ünlü futbolcuyu anında terk etti
Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kasap dükkanını kan gölüne çevirdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Leroy Sane'den kariyeriyle ilgili bomba açıklama: Geri döneceğim

Leroy Sane'den bomba açıklama: Geri döneceğim
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı

Yüzündeki nefrete bakın! Aracından inse kim bilir neler olacaktı?
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.