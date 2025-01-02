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ABD'de 14 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış

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New Orleans'taki yılbaşı kutlamalarında 14 kişinin ölümüne yol açan saldırgan Shamsud-Din Jabbar'ın, emlakçılık yaptığı ve kendini bir video ile tanıttığı belirlendi.

ABD'nin New Orleans şehrinde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı caddede saldırı düzenleyen Shamsud-Din Jabbar'ın bir süre emlakçılık yaptığı ve kendisini tanıttığı bir video ortaya çıktı.

VİDEO İLE KENDİNİ TANITMIŞ

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde araçla düzenlediği saldırıda 15 kişinin ölümüne yol açan 42 yaşındaki saldırgan Shamsud-Din Jabbar'la ilgili yeni detaylar açıklanmaya devam ediyor. Jabbar'ın sosyal medya platformu YouTube'da kendisini tanıttığı bir video ortaya çıktı.Jabbar 2020'de yayınladığı videoda Texas eyaletine bağlı Beaumont'ta doğup büyüdüğünü, Houston'da yaşadığını anlatıyor.

ABD'de 15 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış

EMLAKÇILIK YAPIYORMUŞ

On yıl boyunca insan kaynakları ve bilgi işlem uzmanı olarak orduda görev yaptığını, mükemmel hizmetin önemini öğrendiğini ve her şeyi ciddiye aldığını belirten Jabbar, "Bu becerileri edindim ve bunları bir emlakçı olarak kariyerime uyguladım. Burada beni diğer acentelerden ayıran şeyin sert bir şekilde pazarlık yapma yeteneğim olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullanıyor.

ABD'de 15 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış

ABD ordusunda 2007-2015 yıllarında aktif olarak görev yapan Jabbar 2015'ten 2020'ye kadar da ordu yedek personeli olarak çalıştı. 2009'da Afganistan'daki görevinin ardından 2020'de ordudan ayrıldı. Eyalet kayıtlarından Jabbar'ın 2018'den 2023'e kadar eyalette emlak lisansına sahip olduğu öğrenildi.

SALDIRIDA 15 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel saatle dün 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına dalmış, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açmıştı. Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 2'si polis en az 35 kişinin de yaralandığını belirtilmişti. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediği ve "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığı" aktarılmıştı. FBI, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurmuştu. Polis ile girdiği çatışmada öldürülen saldırganın ABD ordusunda görev yaptığı ve saldırıda kullandığı aracı Turo adlı uygulama üzerinden kiraladığı ortaya çıkmıştı.

ABD'de 14 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Şehit için yas ilan edilsin..

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