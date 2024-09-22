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Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

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Diyarbakır'daki cinayet soruşturması kapsamında 8 yaşındaki Narin Güran'ı dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın üçüncü kez verdiği ifadede ilginç ayrıntılar yer aldı. Bahtiyar, "Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı gömdüğü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın avukatlarının, 'Narin'in katili Nevzattır' açıklamalarının ardından Bahtiyar tekrar Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek bu iddialar soruldu. Nevzat Bahtiyar gece yarısı verdiği son ifadede "Anne Yüksel Güran ile muhtar amca Salim Güran'ın ilişkisini görünce Salim Güran küçük kızı öldürdü" dedi.

"YÜKSEL İLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU GÖRDÜ"

Bahtiyar şöyle devam etti; "Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi. Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra bende cesetle birlikte evden çıktım.

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyorduNevzat Bahtiyar.

"NARİN'İN ANNESİ PEŞİMİZDEN AĞLADI"

Kapı önünde Narin'in terlikleri vardı. Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim'e verdim.

"YÜKSEL'İN AĞLAYARAK BANA BAKTIĞINI GÖRDÜM"

Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım."

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Cinayet

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