Nevşehir Patates Festivali Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı

Nevşehir Patates Festivali Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı
Güncelleme:
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Patates Festivali'nde çeşitli yarışmalar, konserler ve stantlar ile patates üreticileri tanıtıldı. Festivalde katılımcılara ikramlarda bulunuldu ve hediyeler dağıtıldı.

Nevşehir'de belediye tarafından düzenlenen Patates Festivali (PATFEST) kapsamında, çeşitli etkinlirler gerçekleştirildi.

Belediye Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla kaşıkla patates taşıma, hızlı patates soyma, patates çuvalı içinde koşma yarışları yapıldı.

Alanda stant açan patates üreticisi firmalar yetiştirdikleri ürünlerini tanıttı.

Katılımcılara belediye ekiplerince kızarmış ve haşlanmış patates dağıtılıp çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivalde şarkıcı Soner Sarıkabadayı da konser verdi.

Belediye Başkanı Arı, etkinlikteki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda etkinliği hayata geçirdiklerini belirterek, "Dünyada sadece projelerle değil, merhametle, adaletle, sosyal dayanışmayla yol alabiliriz. Mesele binalar yollar yapmak, asfalt dökmek, park açmak değil. Bunları yaparken sosyal belediyecilik şiarıyla vatandaşlarımızın iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak konforlu yaşamaları için imkan ve olanaklar yaratmaya çalışıyoruz. Patates Festivali bizim marka etkinliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yapılan çekilişle, sıcak hava balon turu, tablet ve bisiklet hediyeleri sahiplerini buldu.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
