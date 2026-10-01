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Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

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Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi; operasyonda 1 kilo 600 gram metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

NEVŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların deşifre edilmesine yönelik 4 ay teknik ve fiziki takipli çalışma yürüttü. Çalışmada şüphelilerin, uyuşturucu satışını anlık mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformlarından organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin uyuşturucuları kargo ile farklı illere gönderdikleri ve yurt dışından kuryeler aracılığıyla da yutma yöntemiyle ülkeye soktukları da belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, belirlenen adreslere operasyon başlattı. Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Toplam 35 şüpheliye ait 36 adrese yapılan operasyonda; 214 personel görev aldı. Aramalarda 3 insansız hava aracı (İHA) ve 3 narkotik köpeği de kullanıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 18'İ TUTUKLANDI

Adreslerde; 1 kilo 600 gram metamfetamin, 1 kilo 20 gram esrar, 134,73 gram kannabinoid, çok sayıda sentetik ve uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit (TL, avro ve İran riyali) ele geçirildi. Suç unsuru maddelere adli makamlara sunulmak üzere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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