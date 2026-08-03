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Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Musa Demirci yönetimindeki 66 ACM 78 plakalı otomobil, Kozaklı-Karahasanlı mevkisinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirci'nin, Samsun'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izni kapsamında köyüne geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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