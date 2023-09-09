Netflix'te Polisiye-Gerilim Türünde Yeni Film: Reptile

Netflix, polisiye-gerilim türünde nefes kesen bir film olan Reptile'ı seyirciyle buluşturuyor. Yönetmenliğini Grant Singer'ın üstlendiği film, Benicio del Toro'nun başrolünde olduğu bir dedektifin gerçek bir cinayeti çözmeye çalışmasını konu alıyor. Reptile, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde ilk gösterimini yapacak ve ardından Netflix'te yayınlanacak.

Netflix, polisiye-gerilim türünde filmi severlerin çok hoşuna gidecek bir filmle geliyor. Özellikle True Detective hayranlarının hoşuna gidecek olan film nefesleri kesecek. Uluslararası ilk gösterimi perşembe günü Toronto Uluslarası Film Festivali'nde yapılacak. Ardından bir aydan kısa bir süre sonra Netflix'de gösterime girecek. İlk fragmanının yayınlanmasıyla film beklentiyi arttırdı.

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Yönetmenliğini Grant Singer üstleniyor. Başrolünde ise Benicio del Toro var. Filmde del Toro, gerçek bir cinayet kabusunun peşini bırakmayan sert bir dedektifi canlandırıyor. Benicio del Toro'nun hayat verdiği dedektif filmde acımasız bir emlakçı cinayetini çözmeye çalışıyor. Ancak davada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Dedektif cinayeti çözmeye çalışırken aynı zamanda da kendi hayatındaki illüzyonları da ortadan kaldırıyor.

Kurbanın erkek arkadaşı, arkadaşı, eski kocası ve bir takipçisi olası şüpheliler arasında yer alıyor. Reptile kadrosunda dikkat çeken isimler var. Dedektifin karısını Alicia Silverstone canlandırırken Justin Timberlake de cinayet kurbanının erkek arkadaşını canlandırıyor. Yayınlanan ilk fragmanıyla Reptile şimdiden tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

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Reptile, usta müzik videosu yönetmeni Grant Singer'ın ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olacak. Ayrıca Reptile'da ayrıca Eric Bogosian, Domenick Lombardozzi, Frances Fisher, ATO Essandoh, Michael Carmen Pitt, Karl Glusman ve Matilda Lutz rol alıyor.

Reptile'ın yapımcılığını Molly Smith, Trent Luckinbill ve Thad Luckinbill üstleniyor. Ayrıca filmin senaryosunda Grant Singer ve Benjamin Brewer'in imzası var. Filmin çekimleri 2 yıl önce Atlanta'da tamamlandı. Tüm dünyanın gözü ise filmin seyirciyle buluşacağı tarihte. Reptile 29 eylülde sinema gösterimin ardından 6 ekimde Netflix kütüphanesinde yer alacak.