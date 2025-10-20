Haberler

Netanyahu: Orta Doğu'da Yeni Tehditler Ortaya Çıkıyor

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki yeni tehditlere dikkat çekti. Türkiye ve Katar'ın bölgesel etkilerini genişletme çabalarıyla ilgili kaygılarını dile getiren Netanyahu, eski tehditlerin yeni biçimler aldığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisinin açılışında yaptığı konuşmada, üstü örtülü bir biçimde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" ileri sürdü.

Israel Hayom'un haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Mecliste yaptığı konuşmada her şeyin açıktan bilinmediğini savundu.

Netanyahu, " Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." dedi.

Haberde, İsrailli siyasi kaynaklar, Netanyahu'nun üstü örtülü şekilde işaret ettiği "Yeni tehditlerin Türkiye ve Katar'ın bölgesel etkilerini genişletmek için artan çabaları" olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Türkiye ve Katar'ın "Müslüman Kardeşler ve Hamas'ı desteklediği" belirtilerek Gazze Şeridi'nin geleceği ve Suriye'deki gelişmeleri şekillendirmede merkezi bir rol oynadığından bahsedildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında Türkiye ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki rollerinin gerginliğe neden olduğu iddia edildi.

Bu konunun, Netanyahu'nun Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmede ele alınan meseleler arasında olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
