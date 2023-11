Netanyahu'dan savaş sonrası Gazze'nin idaresi Filistin yönetimine verilmeyecek iması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi geçmişte "askerden arındırma" ve "radikallikten arındırma" konularında başarısız olduğunu söyleyerek, savaş sonrası Gazze'de "yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin" devreye sokulacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş sonrası planına ilişkin İsrail'in önceliğinin "Hamas'ı yok etmek" olduğunu belirterek, buna ulaşıldıktan sonra "terörizmin yeniden canlanmasını önlemek" için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

Bir sivil otoritenin Gazze'de "askerden arındırma" ve "radikallikten arındırma" konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, "Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını" dile getirdi.

ABD'den Netanyahu'ya mesaj

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programında yaptığı değerlendirmede "Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir." demişti.