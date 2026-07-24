Netanyahu'dan Batı Şeria'da yerleşimleri hızlandırma talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, güvenlik toplantısının ardından yazılı ortak açıklamayla, Batı Şeria'daki işgali derinleştirecek ve Filistinlilerin yaşamını daha da zorlaştıracak bir dizi karar açıkladı.

Batı Şeria'daki kaçak yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını veren Netanyahu, bölge genelinde İsrail birliklerinin takviye edilmesini istedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tel beldesi yakınlarına gelmesiyle başlayan olaya karışan bir Filistinlinin evinin yıkılması emrini veren Netanyahu, bölgedeki Filistinlilerin İsrail nezdindeki çalışma izinlerinin iptal edilmesini de istedi.

İsrailli yerleşimciler ve Filistinlilerin kullandığı trafik ve kontrol noktalarının ayrılması işgali derinleştirecek kararlar arasında yer aldı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, olayda yaralanan 4 İsrailliden ikisinin öldüğü, diğer birinin de durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Batı Şeria'da Filistinlilerin saldırılara karşı koyduğu arbedede

Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, bugün (24 Temmuz 2026 Cuma), Güvenlik Kabinesi üyeleri ve güvenlik teşkilatı başkanlarıyla yapılan istişarelerin ardından, son 24 saatteki terör saldırılarına yanıt olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bir dizi adım talimatı verdi:

Tell köyü yakınlarındaki bu sabahki saldırının arkasındaki teröristin evinin yıkılması.

Silahların müsadere edilmesi, çalışma izinlerinin iptali ve ek önlemler de dahil olmak üzere, terörist merkezleri olarak hareket eden köylerde güçlü önlemler alınması.

Yahudiye ve Samarya genelinde birliklerin güçlendirilmesi.

Trafik yollarının ve kontrol noktalarının ayrılması.

Tarım yerleşimlerinin yasallaştırılmasının hızlandırılması ve yenilerinin kurulması.

Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, bu sabahki vahşi saldırıda oğulları Benayahu'nun öldürüldüğü Mellet ailesine başsağlığı dileklerini iletti, yaralılara acil şifa diledi ve terörizme karşı kararlı duruşlarında güvenlik güçlerinin ve halkın yanında olduklarını belirtti.

Başbakan ve Savunma Bakanı, güvenlik güçlerinin terörizme karşı özgürce ve tam güçle faaliyet göstermelerine izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, operasyonlarına zarar verebilecek veya onları İsrail vatandaşlarını koruma ve terörizmi yenme gibi birincil görevlerinden saptırabilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

son dönemde artan saldırıların ardından Güvenlik Kabinesi ve askeri yetkililerle gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda orduya yeni tedbirler alınması talimatı verdi.

Başbakanlıktan yapılan ortak açıklamada, son 24 saatte yaşanan olaylara karşılık olarak Tel köyü yakınlarında gerçekleştirilen saldırının failine ait evin yıkılması, güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen bölgelerde silahların müsadere edilmesi, çalışma izinlerinin iptali ve ek yaptırımların uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria genelinde askeri birliklerin takviye edilmesi, karayolları ile kontrol noktalarında düzenlemeye gidilmesi ve tarım yerleşimlerinin yasallaştırma sürecinin hızlandırılarak yeni yerleşimlerin inşası için adımlar atılacağı bildirildi.

Netanyahu ve Katz, saldırıda hayatını kaybeden Benayahu Mellet'in ailesine taziye, yaralılara ise acil şifa dileklerini iletti. Güvenlik güçlerinin operasyonlarına odaklanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu süreçte ordunun görevlerini aksatabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA