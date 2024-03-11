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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile fikir ayrılığı yaşadığını açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Netanyahu, İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor" sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yanıt geldi. Netanyahu, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada ABD ile İsrail arasındaki "fikir ayrılığının" Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile aralarında anlaşmazlıklar da olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in "fikir ayrılığının" Gazze'deki saldırılarına yardımcı olmadığını belirtti.

Netanyahu, ABD televizyonu Fox News'in programına bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile fikir ayrılığı yaşadığını açıkladı

"ANLAŞMAZLIKLAR VAR"

ABD Başkanı Biden'ın Refah'ın kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğuna ilişkin sözleri hatırlatılan Netanyahu, "Refah'ta Hamas üyelerinin bulunduğunu ve Biden ile Hamas'ı yok etme konusunda anlaştıklarını" savundu. Netanyahu, "(Biden ile) Temel hedefler konusunda anlaşmalarımız var, ama anlaşmazlıklar da var. Sonuçta karar vermesi gereken İsrail'dir." dedi.

ABD ile İsrail'in "birleşik" olmasının ülkesinin Gazze'deki saldırılarına yardımcı olacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın (ABD ile İsrail ) aramızda fikir ayrılığı olduğuna inanması yardımcı olmuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile fikir ayrılığı yaşadığını açıkladı

BİDEN, NETANYAHU İÇİN "İSRAİL'E ARTIK FAYDADAN ÇOK ZARAR VERİYOR" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden, iki gün önce verdiği bir röportajda, Netanyahu'nun " İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" belirterek, İsrail Başbakanı'nın Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söylemişti. Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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