Nermin Yıldırım Kara: 'Hatay'ın Tekrar Kalkınması İçin İhracatçılar, Sanayiciler ve Diğer Yatırımcılara İyileştirici İmtiyazlar İvedilikle...

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkına neden olduğu Hatay’da yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Kaya, “Hatay’ın tekrar kalkınması ve zorunlu göç eden nüfusun geri dönebilmesi için eski ekonomik gücüne kavuşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşanan felakette alınan hasar göz önünde bulundurularak, özellikle ekonomik anlamda ihracatçılar, sanayiciler ve diğer sektörlerdeki yatırımcılar için vergi muafiyetinden destek ve teşviklerin artırılmasına kadar iyileştirici imtiyazlar ivedilikle uygulanmalıdır” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkına neden olduğu Hatay'da yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. Kaya, "Hatay'ın tekrar kalkınması ve zorunlu göç eden nüfusun geri dönebilmesi için eski ekonomik gücüne kavuşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşanan felakette alınan hasar göz önünde bulundurularak, özellikle ekonomik anlamda ihracatçılar, sanayiciler ve diğer sektörlerdeki yatırımcılar için vergi muafiyetinden destek ve teşviklerin artırılmasına kadar iyileştirici imtiyazlar ivedilikle uygulanmalıdır" dedi.

Nermin Yıldırım Kara, deprem bölgesi Hatay'da yaşanan sorunlarla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kara, önergesinde şunları kaydetti:

"İHRACATÇILAR, SANAYİCİLER VE YATIRIMCILAR İÇİN İYİLEŞTİRİCİ İMTİYAZLAR İVEDİLİKLE UYGULANMALI"

"Yaşadığımız depremde binlerce iş yerinin yıkılması veya ağır hasar almasından dolayı işletmelerin faaliyetlerini durdurmalarının yanında tarım sektöründe de görülen işgücü açığı, kent genelinde ticari faaliyetlere ket vurmuştur. Hatay'ın tekrar kalkınması ve zorunlu göç eden nüfusun geri dönebilmesi için eski ekonomik gücüne kavuşabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yaşanan felakette alınan hasar göz önünde bulundurularak, özellikle ekonomik anlamda ihracatçılar, sanayiciler ve diğer sektörlerdeki yatırımcılar için vergi muafiyetinden destek ve teşviklerin artırılmasına kadar iyileştirici imtiyazlar ivedilikle uygulanmalıdır.

"KDV İHTİSAS VERGİ DAİRESİ ACİLEN KURULMALI"

Kentteki ihracatçıları teşvik etmek, kalkındırmak ve sürdürülebilir karlılıklarını temin etmek amacıyla kısmen de olsa verilen sübvansiyonların nispetini artırmak, ayrıca temel gıda maddeleri ile sert çekirdekli meyve ve sebze ihracatını da kapsayacak hale getirilmesi gereklidir.

İşveren üzerindeki yükü azaltmak adına, deprem bölgesinde ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelerde çalışan işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin kısmen veya tamamen Hazine tarafından karşılanması ve de vergi yükünü azaltıcı şeklinde bir istisna ya da muafiyet sağlanmalıdır.

Tahakkuk eden cari dönem vergileri, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da cüzi bir oran üzerinden hesaplanmalıdır.

Halen Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağımsız vergi dairelerinin hak ve yükümlülükleri, kağıt üzerinde niyabetten Mersin il ve ilçelerine dağıtılmıştır. Bu sistemin işlerliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin hakkı olan Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinin hızlı ve tek elden yapılması, bu konudaki sorunlarının tespit edilip ona göre değerlendirilmesi, vergi dairelerinin kendi yetki alanında çalışmalarının ihyası için KDV ihtisas vergi dairesi acilen kurulmalıdır.

Teminat mektupları ile alınan KDV iadelerinde teminatın 5 iş günü içerisinde çözülmesi kanuni zorunluluk olduğundan, yaklaşık 6 aylık süre içerisinde çözülmeyen teminat mektupları ile işlem görmeyen yeminli mali müşavir (YMM) tasdik raporlarının işlevsel konuma getirilmesi için idarenin çalışma yapması gerekmektedir.

Defter ve belgelerin zayi olduğunun karara bağlanmasında il veya ilçe idare kurulları yetkili olmalarına rağmen bu sistem işlememekte ve vergisel açıdan karşıt incelemeler sekteye uğramakta ve bu vesile ile de mali idare beklentileri karşılanamamaktadır. Bu sistemi işler hale getirecek uygulamalar ile ticaret mahkemeleri durumu kolaylaştırıcı programlar yapılmalıdır.

"KİRA DESTEKLERİ, ARTAN ENFLASYON, AĞIR EKONOMİK KOŞULLAR DOLAYISIYLA REVİZE EDİLMELİ"

Hak sahipliği ile ilgili evi orta hasarlı ve ağır hasarlı vatandaşlarımıza sağlanan destek, evleri az hasarlı olan vatandaşlarımız için de uygulamaya konulmalıdır.

Kiracı olan vatandaşlarımızın evlerinin yıkılması veya ağır hasarlı olması durumunda ev sahiplerinin itiraz ederek evlerini az hasara çevirmesi nedeniyle uğradığı hak kaybını giderecek çözümler üretilmelidir.

Kiracılara verilen 3 bin lira, ev sahiplerine verilen 5 bin lira kira desteği, artan enflasyon, ağır ekonomik koşullar dolayısıyla ayrım yapılmadan revize edilmeli, tutar artırılmalıdır.

Evleri az hasarlı olsa dahi psikolojik olarak özellikle yüksek katlı binalarına giremeyen vatandaşlarımıza da konteyner ve prefabrik yaşam alanlarına erişimi sağlanmalıdır.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının tutarları, ertelemeye tabi tutulmaksızın üzerleri çizilmelidir.

Hatay'ın özellikle iklim koşulları (sıcak ve kurak) göz önüne alındığında acilen kalıcı konutların ve yaşam alanlarının bir an önce yapılması gereklidir.

Orta hasarlı konutların önce yıkılacağının, ardından güçlendirmeye tabi tutulacağının açıklanması kamuoyunda belirsizliğe ve bilgi kirliliğine neden olduğundan acilen aydınlatma metni yayınlanmalıdır."

Yıldırım Kaya, Bakan Şimşek ve Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Hatay'ın Özel Afet Bölgesi ilan edilmesi yönünde bir çalışmanız var mı?

Kentteki ihracatçıları teşvik etmek, kalkındırmak ve sürdürülebilir karlılıklarını temin etmek amacıyla kısmen de olsa verilen sübvansiyonların nispetini artıracak, bu uygulamayı temel gıda maddeleri ile sert çekirdekli meyve ve sebze ihracatını da kapsayacak konuma getirecek misiniz?

İşveren üzerindeki yükü azaltmak adına, deprem bölgesinde ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelerde çalışan işçilerin sosyal güvenlik primlerinin kısmen veya tamamen Hazine tarafından karşılanması ve de vergi yükünü azaltıcı şeklinde bir istisna ya da muafiyet uygulaması yapılacak mı?

Tahakkuk eden cari dönem vergileri ile sosyal güvenlik alacaklarını faizli veya faizsiz bir şekilde gelecek aylar veya yıllara yayma gibi bir uygulama gündeminizde var mıdır?

Halen Vergi Dairesi Başkanlığı ve bağımsız vergi dairelerinin hak ve yükümlülükleri, kağıt üzerinde niyabetten Mersin il ve ilçelerine dağıtılmıştır. Bu sistemin işlerliği bulunmamaktadır. Mükelleflerin hakkı olan KDV iadelerinin hızlı ve tek elden yapılması, bu konudaki sorunlarının tespit edilip ona göre değerlendirilmesi, vergi dairelerinin kendi yetki alanında çalışmalarının ihyası, gerektiğinde ihtisas vergi dairesi oluşturarak hizmetin ifasının sağlanmasının aciliyeti çerçevesinde yapılması düşünülen kolaylaştırıcı bir programlama var mıdır?

Teminat mektupları ile alınan KDV iadelerinde teminatın 5 iş günü içerisinde çözülmesi kanuni zorunluluktur. Yaklaşık 6 aylık süre içerisinde çözülmeyen teminat mektupları ile işlem görmeyen YMM tasdik raporlarını işlevsel konuma getirme yönünde bir çalışma bulunmakta mıdır?

Defter ve belgelerin zayi olduğunun karara bağlanmasında il veya ilçe idare kurulları yetkili olmalarına rağmen bu sistem işlememekte ve vergisel açıdan karşıt incelemeler sekteye uğramakta ve bu vesile ile de mali idare beklentileri karşılanamamaktadır. Bu sistemi işler hale getirecek uygulamalar ile ticaret mahkemelerinin durumu kolaylaştırıcı programları var mıdır?"