Nemrut Dağı ve Krater Göllerinin hayran bırakan kar manzarası

Akademisyenler ve fotoğraf sanatçıları Nemrut Dağı zirvesinden krater göllerinin karla bütünleşen manzarasını fotoğrafladı

BİTLİS - Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Bitlis'teki Nemrut Dağı ve krater göllerinin zirveden karlı manzarası görenleri hayran bırakıyor.

Krater Gölü, Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her mevsim seyri güzel manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bitlis Eren Üniversitesi akademisyenleri ve fotoğrafçılar, metrelerce kara rağmen yaklaşık 5 saatlik yürüyüşün ardından Nemrut Dağı zirvesine çıktı. Zirveye çıkan akademisyenler ve fotoğrafçılar Nemrut Dağı ve içinde bulunan krater göllerinin karla bütünleşen manzarasını fotoğrafladı.

Güroymak Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Akşahin, Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü hocaları ve fotoğraf sanatçısı arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Dağı ve krater göllerinin karlı manzarasını fotoğraflamak için yaklaşık 5 saatlik bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi. Akşahin, "Bugün çok güzel bir manzaraya eşlik ediyoruz. Yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüş sonucunda kara bata çıka buraya kadar geldik. Zor bir süreçti ama geldiğimiz yere ve sonuca baktığımızda gerçekten çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Biz buraya genelde yazın geliyoruz ama kış mevsiminde ilk defa geldik. Arkamızda büyük bir göl var. Bir tatlı su gölü. Bunun yanından daha küçük bir gölde var, sıcak su kaynakları var. Dünyanın ikinci büyük krater gölü burası. Burayı çok kişi bilmiyor maalesef. Bizde burayı tanıtma gayesiyle bu faaliyeti gerçekleştirdik. Gölün bir tarafında Tatvan ilçesi ve Van Gölü var. Bir diğer tarafında Ahlat var. Yani baktığımız zaman muhteşem bir doğa manzarasının içerisindeyiz bugün. Hocalarımızla birlikte kalderanın ve krater göllerinin güzel bir kış fotoğrafını çektik. Umarım bu bölgenin tanıtımı içinde bir katkısı bir faydası olur diye düşünüyoruz" dedi.