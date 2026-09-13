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Güreşten kaçan boğa, demir kapıdaki boşluktan arenanın dışına atladı

Güreşten kaçan boğa, demir kapıdaki boşluktan arenanın dışına atladı
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ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde, rakibinin boynuz darbesinden kaçan yaklaşık 600 kiloluk boğa, demir kapının üzerindeki boşluktan atlayıp arenadan kaçtı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen geleneksel boğa güreşlerinde, rakibinin boynuz darbesinden kaçan yaklaşık 600 kiloluk boğa, demir kapının üzerindeki boşluktan atlayıp arenadan kaçtı. O anlar kameralara yansıdı.

İlçede bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerindeki geleneksel boğa güreşleri, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. 'Başaltı' kategorisinde yaklaşık 600 kilo ağırlığındaki 2 boğa arenaya çıktı. Sahada bir süre birbirini süzen boğalardan biri, rakibine doğru hamle yaptı.

1,5 METRE YÜKSEKLİKTEKİ KAPIDAN ATLADI

Darbenin şiddetiyle güreşi bırakıp kaçan boğa, arena çıkışındaki 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapının üst kısmındaki yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan atlayıp dışarı çıktı. Kaçan boğa, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yaşananlar kameraya yansırken, olay sırasında kapının diğer tarafından kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti. Sahadaki görevlilerin güvenliği yeniden sağlamasının ardından organizasyon kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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