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İsrail'den GKRY'ye lüks yatlarla uyuşturucu ticareti yapan şebeke çökertildi

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- Rum basınında İsrail'den getirilen uyuşturucunun, GKRY'de yaşayan İsraillilere duvar boyası kutularında dağıtıldığı iddia edildi

Rum narkotik ekipleri, İsrail'den lüks yatlarla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyuşturucu sevkiyatı yapan İsrailliler tarafından kurulan şebekeyi çökertti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail'den GKRY'ye organize uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Limasol kentinde 126 kilogram ketamin ele geçirildi.

Rum narkotik ekipleri, yaptıkları araştırmada uyuşturucu maddenin, inşaat malzemesi gibi gösterilerek İsrail'den lüks yatlarla Larnaka ile Limasol marinaları kullanılarak GKRY'ye getirildiğini belirledi.

İsraillilerin kurduğu, uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile döviz bulundu.

Çökertilen şebekenin başka uzantılarının da bulunduğunun değerlendirildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Rum basınında İsrail'den getirilen uyuşturucunun, GKRY'de yaşayan İsraillilere duvar boyası kutularında dağıtıldığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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