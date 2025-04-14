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Neçirvan Barzani ve Macron Paris'te Görüştü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı, Irak'ta barış ve istikrarın sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

IKBY Başkanlığından, Barzani'nin Paris'te Macron ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede Fransa'nın Irak ve IKBY ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatları ele alındı. Her iki isim de Irak'ta barış ve istikrarı sürdürmenin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki son gelişmeler, Suriye'deki durum ve terör örgütü DEAŞ'ın yol açtığı tehditlere ilişkin de görüş alış verişinde bulunuldu.

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Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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