Necip Fazıl Kısakürek'in 'Bir Adam Yaratmak' Eseri Sinemaya Uyarlandı

Şair ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" filmini sinemaya uyarlayan Murat Çeri, "Var olma sancısı çeken, dünyanın herhangi bir yerindeki insana hitap eden bir eser. O yüzden eserin büyüklüğü ölçüsünde bir film çıkarma gayretimiz oldu." dedi.

Muhsin Ertuğrul tarafından tiyatro sahnesine konulan eser, 87 yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle beyazperdeye aktarıldı ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çeri, "Bir Adam Yaratmak"ın Kısakürek'in en evrensel eseri olduğunu belirterek, "Herkese hitap eden bir eser. Var olma sancısı çeken, dünyanın herhangi bir yerindeki insana hitap eden bir eser. O yüzden eserin büyüklüğü ölçüsünde bir film çıkarma gayretimiz oldu. Bu sebeple yola çıktık. Anlaştığımız oyuncular, prodüksiyon, yaptığımız işler hep bu eserin büyüklüğü nispetindeydi. Umarım izleyici ne yapmaya çalıştığımızı anlayacaktır." dedi.

Çeri, eserin tiyatroda olduğu gibi Türk sinemasında da iyi bir etki oluşturmasını istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bizi üçüncü dünya ülkesi olarak gören ülkelerin, bizim sinemamızı da konumlandırdığı bir yer var. Düşünen, fikir, felsefe üreten, karakter derinliği olan filmler çıkaramayız gibi bir düşünce var. Ben bunu bu film çerçevesinde çok net gördüm. İnsanın bir varlık sorunu, var olma ıstırabı ve kendini arayış serüveni var. Bunun için sinemada bir şeyler yapılması gerekiyor. O yüzden 'Bir Adam Yaratmak' bunun bir işaret fişeği olabilir diye ümit ediyorum."

"Film, uluslararası festivallerde de gösterilecek"

Filmde "Gazeteci Şeref" karakterini canlandıran oyuncu Murat Serezli de filmdeki bütün rollerin ayrı bir ağırlığı olduğuna işaret ederek, başroldeki Engin Altan Düzyatan'ın rolü için çok fazla monolog ve tirat ezberlediğini anlattı.

Eserin 87 yıl önce tiyatro seyircisiyle buluştuğunda çok beğenildiğini aktaran Serezli, "Hatta oyunda Muhsin Ertuğrul oynuyor. Daha sonra TRT'de dizisi de yapılıyor. Biz de bunu Murat Çeri'nin yönetmenliğinde, yazarken araya koyduğu ek sahnelerle uzun metrajlı bir film haline getirdik. Boğaziçi Film Festivali'nde açılışını yaptı. Daha sonra uluslararası festivallerde de gösterilecek." diye konuştu.

Festivali uzun yıllardır beğeniyle takip ettiğini söyleyen Serezli, filmdeki karakterine dair, "Gazeteci Şeref, o dönemin büyük medya patronlarından biri gibi ve bir gazetesi var. Filmde esas karakterin de yakın arkadaşı." ifadesini kullandı.

"Filmin, izleyiciye hayata dair çok güzel şeyler vaat ettiğini düşünüyorum"

Oyuncu Caner Topçu ise "Hüsrev" karakterinin hayata bakış açısının filmde anlatıldığını belirterek, "Aslında bu filmi izlerken insani olarak ölümü, kaderi, hayatı, hayata dair beklentilerimizi sorgulayacağımız zamanlar olacak. İzleyiciye hayata dair çok güzel şeyler vaat ettiğini de düşünüyorum. Özellikle de gençlere." değerlendirmesini yaptı.

"Bir Adam Yaratmak" ile ilk kez bir festivalde izleyiciyle bir araya geldiğini dile getiren Topçu, "Daha önce bu ambiyansı tatmamıştım. Bir oyuncu olarak da bir festival projesinde yer almak çok anlamlı. Bu film de benim en anlamlı işlerimden birisi olacak." dedi.

Yapımcılığını Filimetre Medya Yapım'ın üstlendiği filmde Engin Altan Düzyatan "Hüsrev" karakterini canlandırıyor. Filmin oyuncu ekibinde ayrıca Deniz Barut, İsmail Hakkı, Hakan Meriçler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur rol alıyor.

Festival yolculuğunun ardından gelecek yıl vizyona girmesi planlanan film, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesini anlatıyor. Yazarın, yarattığı eser ve kendi hayatı arasında kurduğu çelişkili ilişki üzerinden ölüm, insanın kaderi, yaratma gücü, varoluş krizleri ve metafizik kaygılar gibi felsefi konular eserde ele alınıyor.