Florentino Perez'den tartışma yaratan sözler: Kadınların futbolu bildiklerinden emin değilim
Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, “Kadınlar futbol hakkında makaleler yazıyor. Futbolu bildiklerinden emin bile değilim” sözleri büyük tartışma yarattı.
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
FUTBOL DÜNYASINDA TARTIŞMA YARATTI
Perez’in açıklamaları özellikle spor medyasında geniş şekilde konuşulmaya başlandı. Kadın spor gazetecilerine yönelik ifadeler tepki çekerken, açıklamanın sosyal medyada da büyük tartışma yarattığı görüldü.