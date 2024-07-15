Nazilli'de Göçük Altında Hayatını Kaybeden İşçilerin Cenazeleri Memleketlerinde Toprağa Verilecek

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde dün DSİ'nin içme suyu isale hattı çalışmasında göçük altında kalarak hayatını kaybeden 3 taşeron işçinin cenazeleri Mardin, Diyarbakır ve İzmir'de toprağa verilecek.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Kanal yolunda DSİ'ye ait içme suyu hattı için boru döşeme işleminin yapıldığı çalışma sırasında göçük oldu. Taşeron firmaya ait 4 işçi toprak yığını altında kaldı. Diğer işçiler kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtarmak için çabalarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Celal Yıldırım (74), Ramazan Okul (29) ve Şehmuz Burusk Yapıştıran hayatını kaybederken, Hacı Doğan ise yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Hacı Doğan'ın ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ölenlerden Şehmus Burusk Yapıştıran'ın Mardin'in Derik ilçesi, Ramazan Okul'un Diyarbakır ve aslen Diyarbakırlı olan Celal Yıldırım'ın ise İzmir'den bir ay önce çalışmak için Nazilli'ye geldikleri öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerin bugün memleketlerinde toprağa verileceği kaydedildi.

Olaydan sonra Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi, saha sorumlusu, formen ve 2 kepçe operatörü olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

DSİ 21 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan konuyla ilgili açıklamada, "DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yapımına devam edilen 'Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçme Suyu Tesisleri 2. Kısım İkmali' işinde Aydın ili Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle civarında 14.07.2024 tarihinde müteahhit firma tarafından çelik ana boru hattı imalatları yapılırken meydana gelen göçükte 3 işçinin hayatını kaybetmiş olmasından derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Yaşanan üzücü olay ile ilgili Savcılık ve Jandarma ekiplerince inceleme başlatılmıştır. Olayla alakalı Genel Müdürlüğümüz tarafından da inceleme başlatılmıştır. Bu elim olayda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.