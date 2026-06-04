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Ankara Valiliğinden "36. NATO Zirvesine" ilişkin genelge

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Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi nedeniyle 9 ilçedeki kamu personeli 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik gibi kritik birimler izin kapsamı dışında tutulacak, etkinlikler yasaklanacak.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak.

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" konulu yazısıyla, Ankara'da gerçekleştirilecek Zirve nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması amacıyla, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Zirve'de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlar dikkate alınarak il teşkilatlarında ve hizmet birimlerinde görev yapan personel için idari izin uygulamasının detayları Valilikçe belirlenecek.

İl genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet

töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler planlanmaması, zirve nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken önlemler alınacak.

Bu kapsamda, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek.

Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz Pazartesi ile 12 Temmuz Pazar tarihleri arasında, sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak.

"Güvenliği riske sokacak etkinliklere izin verilmeyecek"

Ayrıca, bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerince belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşların toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecek.

Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak. Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacak.

Zirve dolayısıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, vatandaşların mağdur olmalarının önlenmesi için bu doğrultuda gerekli tedbirler en kısa zamanda alınarak duyurulacak.

Kaynak: AA / Duygu Yener
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