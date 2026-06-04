Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli santrforu Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci geçirdiği eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka krizinde yeni bir gelişme yaşandı.

DAVAYI ICARDI KAZANDI

Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Icardi, eski eşinin kendisinden talep ettiği devasa nafaka miktarını ödememek için açtığı hukuki mücadeleyi kazandı.

250 BİN EURO'LUK TALEBE MAHKEMEDEN RET

10 yıllık evliliklerini ihanet iddialarının gölgesinde noktalayan ikilinin hukuki mücadelesi İtalya'ya taşınmıştı. Daha önce çocuk nafakası, faizler ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere Icardi'nin ödeme yapmasına karar verilmiş, ancak yıldız futbolcu cephesinden bu karara hızla itiraz gelmişti. İtalya'nın Milano kentinde yeniden görülen duruşmada, ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; Mahkeme kararını verdi ve Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den talep ettiği aylık tam 250 bin euroluk geçici nafaka isteği hakim tarafından geri çevrildi.

WANDA NARA'NIN GELİRİ YETERLİ BULUNDU

Davanın seyrini değiştiren en önemli detay ise mahkemenin gerekçesi oldu. Hakem heyeti, Wanda Nara'nın mevcut ekonomik durumunun ve kişisel gelirinin oldukça yeterli seviyede olduğuna hükmederek Icardi'nin bu fahiş tutarı ödemesine gerek olmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte Icardi, eski eşiyle hukuk karşısındaki nafaka restleşmesinden zaferle ayrılmış oldu.