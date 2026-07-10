NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı damga vurdu

Türkiye'nin ev sahipliğindeki 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yürütülen diplomasi trafiği ve alınan kararlar kadar ikramlarıyla da iz bıraktı. Türk mutfağına özgü lezzetlerin ikram edildiği zirve, Türkiye'nin gastro-diplomasisine katkı sağladı.

Abd Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de aralarında olduğu 30'un üzerinde devlet ve hükümet başkanının katıldığı NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verdiği yemek iki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak tarafından hazırlanırken, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeğe Şef Osman Sezener imza attı.

Şef Sinem Özler de zirvede uluslararası heyetlere verilen resmi yemeğin menüsünü hazırlayan şeflerden biri oldu.

Gerek zirve kapsamındaki yemeklerde gerekse de liderlerin konakladığı otellerde sofralara tandır, mantı, içli köfte, sütlü Nuriye, baklava ve Maraş dondurması gibi Türk mutfağına özgü lezzetler damga vurdu.

Türk şeflerin, konuk liderler ve eşleri için hazırladığı Türk mutfağına özgü bu lezzetler, Türkiye'nin gastro-diplomasisine katkı sağladı.

"İkramlarımızda yerel lezzetleri ve ürünleri tercih ettik"

Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı ve Sheraton Ankara Otel'in Başaşçısı Zeki Açıköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'daki otellerde son bir hafta içerisinde yoğunluk yaşandığını belirtti. Açıköz, liderler ve heyetlerinin tercihinin marka zincir oteller olduğunu vurguladı.

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Merz, İspanya Başbakanı Sanchez ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de olduğu 10 liderin çalıştığı Sheraton Ankara Hotel'de konakladığını kaydeden Açıköz, kimi liderlerin 2, kimi liderlerin ise 3 gün konakladığını söyledi.

Konuk devlet ve hükümet başkanlarını Türk misafirperverliğine yakışacak şekilde ağırladıklarını dile getiren Açıköz, şu ifadeleri kullandı:

"Türk misafirperverliği dünyada bir numara. Aşçılar olarak bunu en güzel şekilde yapmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk mutfağını da çok iyi tanıttık. Çünkü Türk mutfağı sadece baklava, pide, döner ve kebaptan ibaret değil. Mutfağımızda, 7 farklı bölge, 7 farklı kültür hatta daha da fazlası var. Biz de ikramlarımızda yerel lezzetleri ve ürünleri tercih ettik."

"Türk mutfağını üst düzeyde tanıtma fırsatı bulduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zirve kapsamında konuk liderlere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine verilen yemeklere de değinen Açıköz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde çok muhteşem bir yemek oldu. Oraya da dışarıdan bir şefimiz geldi. Türk mutfağını inanılmaz güzel yaptılar. Şefimize ve Külliye'de çalışan bütün meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çankaya Köşkü'nde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi gelen başkan, başbakan eşlerine güzel bir yemek verdi. Oraya da bir şefimiz geldi. O şefimize, ekibine ve orada çalışan bütün meslektaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zirveyle aşçılar olarak Türk mutfağını üst düzeyde tanıtma fırsatı bulduk."

"Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı önemli bir hizmet oldu"

Şef Açıköz, Türk mutfağının tanıtımında devletin gastronomi sektörünün arkasında olması ve sektörün desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, "Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığının himayesinde yayımlanan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı var. Bu kitaba ben de 3 tane yemek tarifi ile katkı verdim. Kitap ile devlet gastronomi alanında özel sektörü cesaretlendirdi. Bu inanılmaz ve önemli bir hizmet oldu. Gastronomi alanında da bir politikanın olması son derece önemli. Hem Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı hem de bir aşçı olarak Emine Erdoğan Hanımefendi'ye tekrar çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Aşçılar, zirveden alınlarının akıyla çıktı"

Gastro-diplomasinin önemine de değinen Açıköz, "Savaş kararları nerede alınıyor? Bir yemek masasında. Barış kararları nerede alınıyor? Bir yemek masasında. Evlilik kararı nerede alınıyor? Yine yemek masasında. Yemek masaları hayatımızda önemli bir yere sahip. NATO Zirvesi'nde başarılı bir gastro-diplomasi yürütüldü. Hem gastronomimizi tanıtmak hem Ankara'mızı tanıtmak hem de ülkemizi tanıtmak adına inanılmaz prestijli bir iş yapıldı." ifadelerini kullandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Gastro-diplomasi ve Türk mutfağının tanıtımı adına önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Açıköz, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere dünya liderleri Ankara'ya geldi. Liderler yemek yedi, konakladı, diplomasi yürüttü. Bizim mesleğimiz açısından bu zirve gastro-diplomasi niteliğinde geçti. Meslektaşlarımız, bu kadar devlet liderine Türk yemeklerini tanıtma fırsatı buldu. Kendi yemeklerini gururla servis ettiler. Masalara gidip yemeğin tarihçesini, içerisindeki ürünleri, nereden geldiğini, hangi mevsimde yetiştiğini anlattılar. Onun için faydalı bir gastro-diplomasi oldu. Bize göre, zirveye Türk mutfağı damga vurdu. Meslektaşlarım zirveden alınlarının akıyla çıktılar. Hepsini kutluyorum."