NATO ANKARA ZİRVESİ - Ankara kedileri, zirveyi takip eden yabancı gazetecilerin ilgi odağı oldu

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni takip etmek üzere başkent Ankara'ya gelen yabancı basın mensupları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedilerine yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen basın mensuplarını ağırlıyor.

Aralarında muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar ile dijital medya ve uluslararası yayın kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu basın mensupları, çalışma alanlarına kurulan ekranlardan zirveye ilişkin gelişmeleri anbean takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedisi "Lokum" ile yavrusu "Akkız" yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu alana götürüldü.

Uzun beyaz tüyleri, renkli gözleri ve sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavrusu, kısa sürede basın mensuplarının ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda gazeteci, kediyle fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Merkezin ikram bölümünde, Türkiye'nin farklı yörelerine özgü yemekler ve geleneksel tatlılar servis ediliyor.

Ayrıca, ustaların geleneksel yöntemlerle hazırladığı kesme Maraş dondurması da basın mensuplarına ikram ediliyor.