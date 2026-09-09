Haberler

NATO, Türkiye'nin insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı

NATO, Türkiye'nin insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO'nun üç operasyonel düzeyli Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı. NATO, ANKA III'ü "yeni nesil gizli İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)" olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - NATO'nun üç operasyonel düzeyli Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'nin TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız muharip hava aracı ANKA III'ü tanıttı. NATO, ANKA III'ü "yeni nesil gizli İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)" olarak nitelendirdi.

NATO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uygulamada NATO 3.0: Türkiye'nin ANKA III'ü. TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil gizli İnsansız Muharip Hava Aracı (UCAV)" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, NATO Ankara Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın yeni kabiliyetlerle öne çıktığı ve ortak güvenlik için daha fazla sorumluluk üstlendiği belirtildi.

Müttefik ülkelerin savunma sanayisi üretiminin genişletildiğine dikkat çekilen paylaşımda, "İşte NATO 3.0 budur. Bu, her zamankinden daha güçlü bir İttifak anlamına geliyor. NATO teslim eder" ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, radarda düşük görünürlük özelliklerine sahip insansız muharip hava aracı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması! Mesajı gayet net

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

Eşine "Parka gidiyoruz" dedi! Anne ve 3 çocuğundan haber yok
Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Bize kafa tutan Gürcü kalecinin sonu kötü oldu
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

Cehennemi yaşadılar! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı