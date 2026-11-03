Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

NATO temsilcileri, Ukrayna savaşını bitirmek için Brüksel'de dört ülkeyle buluşacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO temsilcileri bu hafta Brüksel'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya ile görüşecek. Sözcü Hart, Miami ve Oslo temaslarının devamı olarak savaşın adil ve kalıcı sona erdirilmesi için izlenecek yolun ele alınacağını belirtti. Kesin tarih ve katılımcı düzeyi paylaşılmadı.

NATO temsilcileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalar kapsamında bu hafta Brüksel'de ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileriyle bir araya gelecek.

NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.

Hart, "Miami ve Oslo'da yapılan görüşmelerin devamı olarak NATO temsilcileri, Ukrayna'daki savaşın adil ve sürdürülebilir şekilde sona erdirilmesine yönelik izlenecek yolu ele almak üzere bu hafta Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD temsilcileriyle bir araya gelecek." ifadesini kullandı.

Görüşmenin kesin tarihi, katılımcıların düzeyi ve gündemine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Diplomatik temaslar sürüyor

ABD öncülüğünde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik girişimler kapsamında Miami ve Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Söz konusu temaslarda, olası barış anlaşmasının koşullarının yanı sıra Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisi gibi konular öne çıkıyor.

NATO ve Avrupalı müttefikler, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması ve ülkenin uzun vadeli güvenliğinin güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

Tarihi zirve öncesi pes dedirten önlem!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var

15 yıl sonra açılan mezarda şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Bu nasıl tesadüf! Conceiçao'nun yanındaki isimler tanıdık çıktı

Fener taraftarının gözünden kaçmayan kare
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Gonca Vuslateri'den şaşırtan estetik itirafı! Hepsini erittirmiş

Estetikte ölçüyü kaçırdı! Sonunda hepsinden kurtuldu