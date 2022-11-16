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NASA'nın Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı

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- NASA'nın Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde yörüngeye göndermeyi hedeflediği Orion uzay aracını taşıyan Artemis I SLS roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

- NASA'nın Orion uzay aracını taşıyan Artemis I başarıyla fırlatıldı

FLORIDA - NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde yörüngeye göndermeyi hedeflediği Orion uzay aracını taşıyan Artemis I SLS roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı'yla ilgili beklenen gün geldi. Orion uzay aracını Ay yörüngesine taşımakla görevli roketi Artemis I, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzunluğu 98 metre ve 3.99 tonluk itiş gücündeki roketle Ay'a gönderilen Orion uzay aracının gelecekte planlanan insanlı uçuşlar hakkında bilimsel veriler toplayacağı belirtildi.

Hedefi Ay'a insan indirmek

İsmini Yunan mitolojisindeki Apollon'un kız kardeşinden alan Artemis Ay Programı'nın nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine götürmek. İlk görev olan Artemis I'in başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir Ay uçuşu gerçekleştirilmesi bekleniyor. Artemis III ile 1970'lerden bu yana ilk kez 2025 yılında Ay'a insan götürülmesi hedefleniyor.

NASA'nın Orion uzay aracını Ay yörüngesine taşıyacak Artemis I roketinin fırlatılması geçtiğimiz Ağustos ayında teknik sorunlar, Eylül'de ise Ian Kasırgası nedeniyle ertelenmişti. Bugünkü fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde 19 ve 25 Kasım tarihlerinde fırlatmanın yeniden gerçekleştirilebileceği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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