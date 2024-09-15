Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 11 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli 12 Eylül sabahı Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılık sorgusu tamamlanan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bu şüpheliler arasında anne Yüksel Güran da bulunuyordu.

ADLİYEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Oğlu Enes Güran ile birlikte "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan cezaevine yollanan anne Yüksek Güran ile ilgili dikkat çeken bir fotoğraf elde edildi.

ELLERİNDEKİ KELEPÇE DİKKAT ÇEKTİ

Ekol TV, Narin'in annesinin adliyedeki ifadesi sırasında çekilen fotoğraflarına ulaştı. Servis edilen görüntülerde anne Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"OLAYDAN 1-2 GÜN ÖNCE NARİN'E PARA VERDİ"

Öte yandan Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları olan aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 1-2 gün önce bir keresinde 20 TL, bir keresinde ise 40 TL para verdiğini söylediği öğrenildi.