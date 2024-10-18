Narin'i dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçırıp hamile bırakmışlar

Narin Güran soruşturması iddianame aşamasına gelirken Güran ailesi ve Nevzat Bahtiyar hakkında hayrete düşüren yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

DOSYAYA YENİ BİR BELGE GİRDİ

Amca Salim Güran'ın avukatlığını üstlenen Onur Akdağ dosyaya yeni bir belge ekledi. Cinayetin seyrini değiştirebilecek nitelikteki belgede daha önce Nevzat Bahtiyar'ın kızının kaçırıldığı ve hamile kaldığı öne sürüldü.

ESKİ MUHTARIN TORUNU TARAFINDAN KAÇIRILMIŞ

Üstelik Nevzat Bahtiyar'ın kızını kaçıran kişinin eski muhtarın torunu olduğu belirtildi. Dosyada kız kaçırma meselesi ile ilgili iki aile arasında yaşanan olaylara yer verildi. İddiaya göre Bahtiyar'ın daha önce eski muhtarın torunu tarafından kaçırıldığı ve kızın hamile bırakıldığı belirtildi.

EVİNİ SİLAHLA BASIP BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu nedenle Bahtiyar'ın eski muhtarın evini silahla bastığı ve boğmaya çalıştığı söylendi. Bu olaylar sırasında Salim Güran'ın da orada olduğu ve Bahtiyar'ı sakinleştirdiği iddia edildi.Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Askeri Bahtiyar'ın da o dönem orada olduğu eklendi.

12 KİŞİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Narin Güran cinayetiyle ilgili yargılamada ise, gözler anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'da olması bekleniyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi olayında 4 kişi baş şüpheli olarak belirlendi. Toplamda 12 kişi hakim karşısına çıkarılacak.