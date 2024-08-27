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Narin'den 7 gündür haber yok! İhbar geldi, ekipler özel cihazla arama yaptı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. günde de devam ediyor. Dün gece gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler deprem felaketinde kullanılan yer altı görüntüleme cihazıyla saman yığınında tarama yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan saman yığınında yeniden bir arama gerçekleştirdi. Narin'in evine de 60 metre mesafede olan saman yığınındaki branda kaldırılarak deprem gibi afetlerde de kullanılan yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı.

Narin'i arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

AFAD ekiplerinin de katıldığı aramada bazı görevliler uzun şişler yardımıyla da arama yaptı. Ekipler yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin Narin'i arama çalışması sürüyor.

Narin'i arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı

KAN LEKELERİ NARİN'E AİT DEĞİL

Önceki gün arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlanmıştı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü. Valilik açıklamasında ise kan lekesinin Narin'in olmadığı belirtilip, "Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.

Narin'i arama çalışmaları 7. gününde! İhbar geldi, özel cihazla arama yapıldı

10 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ ARANDI

Narin'i bulmak için ekipler sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü, 11 bin dönüm alan tarandı ve 130 kişinin ifadesi alındı. 7 günde jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkış yapan toplamda 12 bin 550 araç arandı, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Deprem Bağlar Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Brh atr:

sanki yer yarıldı içine girdi kendi başına alıp gidemez mutlaka bir iş var bunda bazen çok uzakta ararsın yakında çıkar her ihtimal değerlendirilmesi lazım

60
1
yanıtYanıtla
Ütopik Yorumcu:

abi ne oldu da bu yavruyu bulamıyorlar rabbim sen koru sen hayirlisini ver Allahım rabbim kimseyi evladiyla sinamasin

14
0
yanıtYanıtla
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