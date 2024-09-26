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Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme! Yenge evde ne var ne yoksa yıkamış

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcılık kararıyla çıkan ortam dinlemesine karşı Güran ailesinin müziğin sesini açarak önlem almaya çalıştıkları öğrenilirken yenge Hediye Güran'ın evdeki halı, kanepe örtüleri ve yollukları yıkadığı ortaya çıktı. Yerlerin de defalarca silindiği ve çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor.

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Savcılık kararıyla çıkan ortam dinlemesi kararına karşı şüphelilerin müzik sesini açarak önlem almaya çalıştıkları tespit edildi.

Edinilen bilgilere, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'tan sonra WhatsApp yazışmalarını sildi. Benzer şekilde telefon görüşme kayıtları da silindi. Aile üyeleri, anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonları ise değiştirdi.

ORTAM DİNLEMESİNE KARŞI YÜKSEK SESLİ MÜZİK

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma'nın ortam dinlemesi yapığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda kimi zaman da kapalı alanda. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı.

Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme! Yenge evde ne var ne yoksa yıkamış

EVDEKİ HALILARI EN AZ 2 KEZ YIKADI

Güran ailesi üyelerinin, Muhtar Salim Güran'ın birçok kez verdiği talimatlar ile hareket ettiği de elde edilen bir diğer bilgi. Narin'in katledildiği baba evinde birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi.

Yıkama işlerini yenge Hediye Güran'ın organize ettiği ve Narin'in cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran'ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran'ın halıları yıkadıkları ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme! Yenge evde ne var ne yoksa yıkamış

YERLERİ ÇAMAŞIR SUYU İLE DEFALARCA SİLMİŞ

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre anne Yüksel Güran'ın, evde bulunan çamaşır makinesine kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinesinin arızalandığı bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran'ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özelikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve Narin'in katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor.

Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme! Yenge evde ne var ne yoksa yıkamış
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Güncel

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