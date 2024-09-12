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Narin cinayetinde itirafçıdan "yasak aşk" çıkışı gelmişti! İddiaların odağındaki o ahır ilk kez görüntülendi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Amca Salim Güran'ın hem Narin'in annesi hem de amcasının eşi ile cinsel ilişkisi olduğunu iddia eden Bahtiyar, Narin'in evlerinin ahırında cinsel ilişkiye şahit olduğu için öldürülmüş olabileceğini söylemişti. Yasak ilişkinin yaşandığı öne sürülen o ahır ilk kez görüntülendi.

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sis perdesi henüz kalkmazken soruşturma derinlemesine sürüyor.

İTİRAFÇIDAN SES GETİREN "AHIR" İDDİASI

Gözaltındaki 22 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, savcılık sorguları da devam ediyor. Cezaevinde tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan ise bugün dikkat çeken bir iddia geldi.

Narin cinayetinde itirafçıdan 'yasak aşk' çıkışı gelmişti! İddiaların odağındaki o ahır ilk kez görüntülendi

"2 KADINLA DA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNUYORDU"

Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar köydeki bir ahıra dikkat çekti. Bahtiyar, savcılık ifadesinde tutuklu amca Salim Güran'ın hem Narin'in annesi Yüksel hem de amcasının eşi Maşallah ile cinsel ilişkisi olduğunu iddia etti.

Narin cinayetinde itirafçıdan 'yasak aşk' çıkışı gelmişti! İddiaların odağındaki o ahır ilk kez görüntülendi

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bahtiyar, Narin'in evlerinin ahırında cinsel ilişkiye şahit olduğu için öldürülmüş olabileceğini öne sürerken, iddiaların odağındaki o ahır kameralar tarafından ilk kez görüntülendi.

Narin cinayetinde itirafçıdan 'yasak aşk' çıkışı gelmişti! İddiaların odağındaki o ahır ilk kez görüntülendi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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