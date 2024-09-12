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Narin cinayetinde 9 kişi tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

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Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3 adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest kaldı.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında 9 kişi tutuklamaya sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilenler arasında anne ve ağabeyinin olduğu öğrenildi. Baba Arif Güran dahil 13 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

22 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK SORGUSU TAMAMLANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 3 adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest kaldı. Tutuklamaya sevk edilen isimler arasından anne Yüksel Güran ve ağabey olduğu öğrenildi. Baba Arif Güran'ın ise serbest bırakılan isimler arasında olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

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Yorumlar (2)

JokerAllame:

İçeride ki abiler gerisi sizde...

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Nayci İbrahim:

BU İŞ ÇOK ÇETREFİLLİ GÖRÜNÜYOR.DERİNLERDE SAKLI GİBİ.....

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