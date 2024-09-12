Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

22 ŞÜPHELİNİN SORGUSU BAŞLADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, 2 ağabeyi, 4 amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 22 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edilirken şüphelilerin savcılık sorgularına başlandı.

SORUŞTURMADA KRİTİK BİR İTİRAF DAHA GELDİ

Narin Güran cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir itiraf daha geldi. Halk TV Muhabiri Ferit Demir, adliyeye sevk edilenlerin sorgusunun başladığını belirterek, "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kızın, "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim" dediğini söyledi. Ferit Demir, Narin'in akşam görüldüğüne ilişkin söylemlerin kasıtlı yapıldığını ve bunun bir senaryo olduğunu iddia etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 22 KİŞİ KİM?

Öte yandan bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 kişinin kimler olduğu büyük merak konusu olurken yetkililerden kısa sürede konuyla ilgili açıklama geldi. İşte sorgusuna başlanan şüphelilerin listesi;

SALİM GÜRAN'IN ÇALIŞANLARI

Salim Güran'ın (40) işçisi M.S.

İşçinin (15) oğlu R.S.

Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.

NARİN'İN KUZENLERİ

(24) Amca oğlu U.G.

(23) Amca oğlu O.G.

(15) Amca kızı M.G.

(19) Amca kızı B.G.

(23) Kuzen M.K.

(22) Kuzeninin oğlu D.G

NARİN'İN ÇEKİRDEK AİLESİ

(44) Babası A.G.

(44) Annesi Y.G.

(18) Abisi E.G.

YENGE, HALA, ENİŞTE

(46) Yengesi M.G.

(39) Yengesi M.G.

(40) Halası A.K.

(44) Eniştesi M.Ş.

AMCALAR

(29) Ö.F.G.

(37) B.G.

(42) F.G.

(31) K.G.

(40) M.G.

Ve H.İ.G.