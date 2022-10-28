Nadir görülen hastalığına Diyarbakır'da çare buldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce gittiği hastanede doğuştan nadir görülen kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrenen Uğur Yiğit (39), bulunduğu kentin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de hastalığına çare aradı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 2 yıl önce gittiği hastanede doğuştan nadir görülen kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrenen Uğur Yiğit (39), bulunduğu kentin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de hastalığına çare aradı. Tedavisi için bir türlü sonuç alamayan Yiğit, en son Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek'le iletişime geçti. Diyarbakır'a gelen Yiğit, 3 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Uğur Yiğit, 2 yıl önce gittiği hastanede yapılan tetkiklerince doğuştan kalp kası kalınlaşması hastalığı olduğunu öğrendi. Teşhisin ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere tedavi amaçlı giden Yiğit, ilaçlarla tedavisine devam etti. Tedavisi olumlu sonuçlanmayan Yiğit bu kez, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek ile iletişime geçti. Daha sonra Diyarbakır'a gelen Yiğit, Prof. Dr. Şimşek'in muayenesinden sonra anjiyografik yöntemle yapılan müdahale ile ameliyata gerek kalmadan, 3 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.