Naci Görür yine haklı çıktı! Uyardığı ilimiz fena sallandı

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı iller arasında yer alıyordu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

"Bingöl-Su Düğünü'nde 4,5 deprem oldu" diyen Görür, "Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti. Sevgiyle "ifadelerini kullandı.