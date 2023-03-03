Naci Görür'den Milli Eğitim Bakanı'na çağrı: Ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Görür, "Lütfen ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz. Bunun halkımızın deprem konusunda bilgilenmesine, bilinçlenmesine ve deprem kültürü edinmesine katkısı büyük olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Kahramanmaraş depremini önceden tahmin eden ve uyarılarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ise dikkat çeken yeni bir çağrı geldi.

"JEOLOJİ VE COĞRAFYA DERSLERİNİ YENİDEN KOYUNUZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenen Görür, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir öneride bulunmak istiyorum: Lütfen ortaokul ve liselere jeoloji ve coğrafya derslerini temel dersler olarak yeniden koyunuz.

"HALKIMIZIN DEPREM KONUSUNDA BİLGİLENMESİNE BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Bunun halkımızın deprem konusunda bilgilenmesine, bilinçlenmesine ve deprem kültürü edinmesine katkısı büyük olacaktır."