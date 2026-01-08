Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Tören, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Aşkın Tören, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tören, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Tören, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylayan Tören'in "Portre" kategorisindeki tercihi ise Daniel Cardenas'ın "Vakur" başlıklı karesi oldu.

"Hakikati ve insan hikayelerini güçlü dille kayda alan köklü bir kurum"

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tören, AA'nın yarışmayla 6 kategoride 112 fotoğrafı kamuoyunun beğenisine sunmaktan öte hakikati ve insan hikayelerini güçlü dille kayda alan köklü bir kurum olduğunu belirterek, bu yönüyle AA'yı takdir ettiğini söyledi.

"Yılın Kareleri" fotoğraf yarışmasının hemen her duyguyu hissettiren derinlik ve güçte bir etkinlik olduğunu ifade eden Tören, oylamaya sunulan her fotoğrafın toplumsal hafızada kalıcı izler bırakması bakımından kıymetli olduğunu bildirdi.

Bir fotoğraf karesiyle çok şey anlatılabildiğine dikkati çeken Tören, fotoğrafları Mesleki Yeterlilik Kurumu perspektifiyle değerlendirdiğini belirterek, emek, alın teri ve becerinin görünür kılınmasını önemsediklerini dile getirdi.

AA'ya ve çalışanlarına emeği ve insanı merkeze alan çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tören, şöyle konuştu:

"Bir kare fotoğraf, bazen bir mesleğin zorluğunu, bazen ustalığın inceliğini, bazen de görünmeyen bir emeği toplumun gündemine taşıyabiliyor. Ben de 6 kategoride toplam 112 fotoğraf arasından kendimce tercihlerde bulundum. Seçerken de açıkçası çok düşündüm. Her biri birbirinden etkileyici, her birinin arka planında derin hikaye ve vermeye çalıştığı çok kıymetli mesajlar var.

Özellikle Gazze ile ilgili hassasiyeti dolayısıyla insanlığın susmayan vicdanı Anadolu Ajansı'mızı tebrik ediyorum. Sadece bir haber ajansı olmadığını, aynı zamanda ülke hafızasını tutan, yaşananları belgeleyen ve geleceğe taşıyan köklü kurum misyonunu öne çıkarmasını ve 86 milyon insanımızın belki de 8 milyar insanın vicdanına, sessiz isyanına sözcülük ediyor olmasını bu açıdan çok kıymetli buluyorum."

AA'nın olayları fotoğrafla anlatabilme gücünü bir kez daha müşahede ettiğini belirten Tören, "Ajansın habercilik geleneğinin en güçlü unsurlarından biri ve gelenek olarak da her yıl milyonlarca fotoğraf arasından seçilen bu fotoğraflarla insanlık, habercilik ve ülke hafızasına derin izler bırakabilme, aynı zamanda estetiği, düşünmeyi, vicdanı, isyanı, ahlakı, hikmeti, erdemi ve irfanı bir potada eritebilme gücü ve kabiliyetine Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anadolu Ajansının bu alandaki yeterliliğini de bir bakıma Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda tescillediğimizi ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.