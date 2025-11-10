Haberler

Mustafa Yeneroğlu'ndan Bakan Tunç'a AİHM Uyum Oranı Soruları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un AİHM kararlarına uyma oranıyla ilgili açıklamalarını TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Avrupa Konseyi verilerine dayanarak Türkiye'nin uyum oranlarının çelişkili olduğunu belirterek, Bakan'dan açıklama talep etti.

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 91" açıklamasını Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Avrupa Konseyi verilerine göre Türkiye'nin "öncü kararlar"daki uyum oranının yalnızca yüzde 68 olduğunu belirterek, Bakan Tunç'tan verilerin kaynağına ve uygulama eksikliklerine ilişkin açıklama istedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının icrasına ilişkin açıklamalarını TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Tunç'un "AİHM kararlarına uymayan bir ülkeyiz şeklinde bir genelleme yapılıyor, bu doğru değil. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin karara uyma ortalaması yüzde 79, Türkiye'nin uyma oranı ise yüzde 91" şeklindeki ifadelerini hatırlatarak, bu oranın Avrupa Konseyi verileriyle çeliştiğini belirtti.

Yeneroğlu'nun aktardığına göre Avrupa Konseyi'nin 18 Eylül 2025 tarihli resmi verileri, Türkiye'nin toplam davalarda yüzde 90'lık bir uyum oranı gösterdiğini, ancak 'öncü kararlar' kategorisinde bu oranın yalnızca yüzde 68 olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bu oranla 47 ülke arasında 39. sırada yer alıyor.

Milletvekili Yeneroğlu, bu durumun Türkiye'nin AİHM kararlarını yüzeysel biçimde uyguladığını, yapısal reform gerektiren sistematik ihlallerin ise çözülmediğini gösterdiğini vurguladı. Yeneroğlu ayrıca, 2004 tarihli Tekeli kararı ile 2006 tarihli Ataman kararı gibi öncü kararların hala uygulanmadığını hatırlattı.

Yeneroğlu, "Toplamda ise Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma oranı yüzde 90 olarak görünse de, Avrupa ortalaması yüzde 91'dir. Ancak bu oran da gerçeği yansıtmamaktadır. Zira Türkiye'nin uygulamadığı dosya sayısı 448 iken, bize benzer orana sahip Belçika'da (yüzde 92) uygulanmayan dosya sayısı sadece 25, Makedonya'da (yüzde 91) ise yalnızca 36'dır." ifadesini kullandı.

Yeneroğlu şu soruları yöneltti:

1. Avrupa Konseyi'nin 18 Eylül 2025 tarihli verilerine göre Türkiye'nin öncü kararlarda kararlara uyma oranı %68, toplam davalarda ise %90 olarak görülmektedir. Sayın Bakan'ın ifade ettiği "yüzde 91 uyum oranı" hangi kategoriye dayanmaktadır?

2. Bakanlığınız bu oranı belirlerken, öncü kararlar ile diğer davalar arasındaki ayrımı dikkate almış mıdır?

3. Türkiye'nin öncü kararlardaki uyum oranının, Avrupa ortalaması olan %80'in altında kalmasının nedenleri nelerdir?

4. 2002 yılından bu yana AİHM tarafından ülkemiz adına toplamda hükmedilen tazminat miktarı kaçtır?

5. 2002 yılından bu yana AİHM tarafından ülkemiz adına öncü kararlardan dolayı hükmedilen tazminat miktarı kaçtır?

6. 2002 yılından bu yana AİHM tarafından Türkiye hakkında verilen öncü kararlardan kaçı halen tamamen veya kısmen uygulanmamıştır? Bu kararlara ilişkin karar adları ve karar tarihleri nelerdir? Aradan geçen 23 yıla rağmen uygulamaya konulmayan bu öncü kararların hayata geçirilmesi için öngörülen takvim nedir?

7. Kavala, Demirtaş, Yalçınkaya ve Demirhan kararları gibi sistematik ihlaller içeren davaların gereği olan yeniden yargılama, tahliye ve yasal reformların hayata geçirilmesi için hangi somut adımlar planlanmaktadır?

8. AİHM kararlarının icrasında Bakanlığınızın ve Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü koordinasyon süreçlerinde bağımsız bir izleme ve raporlama mekanizması bulunmakta mıdır?

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.