Varank: Mavi Vatan Denizlerdeki Kızıl Elma'mız

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, " Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en önemli hedefi tam bağımsız bir şekilde muhtaç olmadan, kimsenin teknolojisine ihtiyaç duymadan Mavi Vatan'ın tamamını kendi çıkarlarımız ve kendi görüşlerimiz doğrultusunda koruyabilmek. Bu manada da Mavi Vatan, aslında nasıl Kızıl Elma'yı her zaman kullanıyoruz… Atalarımızın bizim önümüze koyduğu aslında bir hedefse Mavi Vatan da aslında denizlerdeki bizim Kızıl Elma'mız" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan' festivalinin 2'nci gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile İHA Uçuş gösterisini izledi. Ardından Varank ve Bakan Uraloğlu müze haline getirilen Savarona gemisini gezdi, SAT ve SAS komandoları tarafından gerçekleştirilen gösteriyi izledi.

Mustafa Varank, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Gölcük'teki TEKNOFEST Mavi Vatan başarıyla devam ediyor. Herkes çok mutlu, çok gururlu. Türkiye'nin bu kabiliyetlere kavuşmasından, Türkiye'nin açıkçası hem savunma sanayiinde hem de güçlü ordusuyla beraber dünyada ön plana çıkmasında vatandaşlarımız haklı bir gurur duyuyorlar. Bizler de bir diğer taraftan vatan savunmasına hizmet edecek şekilde kendi kabiliyetlerimizi geliştirirken ama aynı zamanda bunları vatandaşlarımızla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. TEKNOFEST Mavi Vatan iki gün daha devam edecek. Bütün vatandaşlarımızı Gölcük'e bekliyoruz. Gelsinler, bunun gibi TCG Anadolu'nun şu anda üzerindeyiz. Gelsinler bu yerli ve milli ürettiğimiz kabiliyetleri, mühendislerimizin, askerlerimizin, bahriyelilerimizin neler yaptıklarını görsünler. Aynı zamanda burada gençlerle tanışsınlar, şirketlerimizi ziyaret etsinler ve inşallah bir kez daha ülkeleriyle gurur duysunlar" dedi.

'VATANIMIZIN, DENİZLERİMİZİN HER BİR KARIŞINI KORUMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELE İÇERİSİNDEYİZ'

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada olduğunu belirten Varank, "Adeta etrafımız bir ateş çemberi. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin belki her gün ekranlarda sizler, bunu duyuruyorsunuz. Dolayısıyla Mavi Vatan dediğimiz sadece topraklarımızın, kara sınırlarımızın olduğu değil, kara sularımızın ve münhasır ekonomik bölgelerimizin de dahil olduğu bir şekilde biz vatan savunmasına çok önem veriyoruz. Vatanımızın ve denizlerimizin her bir karışını korumak, kollamak için büyük mücadele içerisindeyiz. Dolayısıyla Mavi Vatan'da aslında bunu yaparken neleri yapabileceğimizi, neleri başardığımızı ve hangi kabiliyetlerimizin olduğunu hem kendi yurt içindeki vatandaşlarımıza, yurt dışında da aslında farklı ülkelere göstermiş oluyor. Onun için Mavi Vatan aslında, Doğu Akdeniz'de başta olmak üzere, kara sularımızda, neler yapmamız gerektiğini bize gösteren, bir etkinlik. Burada özellikle bahriyelilerimizin, deniz kuvvetlerimizin bu kabiliyetlerini açıkça ortaya koymaları da çok önemli bir mesaj. TEKNOFEST'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de gençleri bu alanlara yönlendirebilmesi. Teknoloji alanında gerek bu kabiliyetlerin geliştirilmesi, üretilmesi, insan kaynağının yetiştirilmesinde TEKNOFEST önemli bir marka. Buraya gelen gençler gerek yarışmalarla gerek buradaki etkinlikleri görerek bu teknolojilerle karşılaşarak aslında kendilerini, gelecekte konumlandırıyorlar. Kendi kariyer planlarını çizebiliyorlar. Onun için gençler için aslında en önemli etkinliklerden bir tanesi. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki en önemli hedefi tam bağımsız bir şekilde muhtaç olmadan, kimsenin teknolojisine ihtiyaç duymadan Mavi Vatan'ın tamamını kendi çıkarlarımız ve kendi görüşlerimiz doğrultusunda koruyabilmek. Bu manada da Mavi Vatan, aslında nasıl Kızıl Elma'yı her zaman kullanıyoruz. Atalarımızın bizim önümüze koyduğu bir aslında hedefse Mavi Vatan da aslında denizlerdeki bizim Kızıl Elma'mız. Biz her zaman o Mavi Vatan'a sahip çıkmaya, ülkemizin çıkarlarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı