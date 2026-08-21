Kaman'da Baba Katli: Oğul Babasını Bıçaklayarak Öldürdü, Polise Teslim Oldu

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Yunus Emre Altınışık (24), tartıştığı babası Nihat Altınışık'ı (48) bıçaklayarak öldürüp, polise teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kaman ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Altınışık, babası Nihat Altınışık ile kendisine iftira attığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Emre Altınışık, babası Nihat Altınışık'ı ekmek bıçağı ile birçok kez bıçakladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nihat Altınışık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nihat Altınışık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden şüpheli Yunus Emre Altınışık, teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı