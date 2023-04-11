Mustafa Adıgüzel: 'Ak Parti'nin Bir İl Başkanının Bile Cumhurbaşkanı'na Ancak Sosyal Medyadan Ulaşabildiğinin Kanıtıdır Bu'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter aracılığıyla sesini duyurmaya çalışması ve ardından görevden alınmasına ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti'nde, AK Parti'nin bir il başkanının bile Cumhurbaşkanı'na ancak sosyal medyadan ulaşabildiğinin resmi kanıtıdır bu. Halk nasıl ulaşabilsin? Erdoğan'la halk arasında ne kadar engel olduğunun, Erdoğan'ın halkı unutalı ne kadar çok zaman olduğunun ispatıdır bu" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter aracılığıyla sesini duyurmaya çalışması ve ardından görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nde, AK Parti'nin bir il başkanının bile Cumhurbaşkanı'na ancak sosyal medyadan ulaşabildiğinin resmi kanıtıdır bu. Halk nasıl ulaşabilsin? Erdoğan'la halk arasında ne kadar engel olduğunun, Erdoğan'ın halkı unutalı ne kadar çok zaman olduğunun ispatıdır bu" dedi.

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, dün Twitter hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz genel merkez tarafından ilan edildi ancak il başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var, çünkü sesimiz ulaştırılmıyor. Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor" demişti. Tomakin, bugün AKP Genel Merkezi tarafından görevden alınmıştı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı açıklamada, Halit Tomakin'in paylaşımına ve ardından görevden alınmasına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye siyaset tarihi bunu da gördü. Bir il başkanı, genel başkanına sosyal medyadan seslendi. Ne diyor? Diyor ki 'Ben, Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyorum. Sesimi ancak sosyal medyadan duyurabiliyorum.' Yine ne diyor? 'Ordu'da seçimin riskini ben alamam, arz ederim.' Sosyal medyadan diyor. Bari CİMER'den yapsaydın, en azından bu kadar insan duymazdı. Orası da Cumhurbaşkanı'na ulaşılabilecek bir yer. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bir il başkanı, Türkiye'deki durumu özetlemiş, tek adam sistemini özetlemiş. Biz, 'Halk, vekillere ulaşamıyor' diyorduk. Meğer vekiller ve siyasiler de Erdoğan'a ulaşamıyormuş. Erdoğan ile halk arasında birden çok engel varmış.

Yine hakkını yemeyelim; bu konuda en iyisi de Şener Ağabey'miş, Şenel Yediyıldız'mış. O, en azından Erdoğan'ın ayakkabısına kadar ulaşabilme başarısını göstermişti. Gelinen noktada, Türkiye Cumhuriyeti'nde AK Parti'nin bir il başkanının bile Cumhurbaşkanı'na ancak sosyal medyadan ulaşabildiğinin resmi kanıtıdır bu. Halk nasıl ulaşabilsin? Erdoğan'la halk arasında ne kadar engel olduğunun, Erdoğan'ın halkı unutalı ne kadar çok zaman olduğunun da ispatıdır bu. Biz, Sayın Genel Başkan'ımıza istediğimiz saatte ulaşabiliyoruz. Halk da bize istediği zaman ulaşabiliyor."