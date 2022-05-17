Müsilaj için uzun vadede plan yapıldı! - Haberler

MARMARA, BALIKESİR (Bültenler) - Toplantının açılış konuşmasını MBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Başkan Büyükakın, '' Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek için kısa vadeli çalışmaların yanı sıra uzun vadede kolları sıvadık'' dedi.

MARMARA'DA DENİZ EKOSİSTEMİ

Meclis toplantısında Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Başkan Büyükakın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte valiliklerimiz, üniversitelerimiz, TÜBİTAK ve belediyelerimizle hep beraber çalışarak Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununu denizimizden temizleme çalışması başlattık. Kısa vadede yaptığımız çalışmaların yeterli olmayacağının farkındalığıyla uzun vadeli çalışmalar için de kolları sıvadık. Bu alanda sürekli araştırmalar yapıyor, çalışmalar yürütüyoruz." dedi. Marmara Denizi'ni etkileyen konularda da çalışmalar gerçekleştirildiğinden bahseden Başkan Büyükakın, "Marmara Denizi için çalışmalarımızı sürdürürken deniz ekosistemini etkileyebilecek konuları da yakından takip ediyoruz. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığımız değerlendirme raporlarının 3. fazını tamamlamak üzereyiz. Ergene Havzası'nın iyileştirilmesi için de araştırmalarımızı ve desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

KENT MÜLTECİLERİ RAPORU

MBB olarak yapılan bölgesel çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Büyükakın; eylem odaklı, esnek ve katılımcı bir yöntemle Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi'nden bahsetti. Büyükakın, "Türkiye'de bir ilk olarak 14 ili ve 5 kalkınma ajansını kapsayan Çerçeve Belgesi ile Marmara Bölgesi'nin mevcut sorun ve potansiyelinin değerlendirilmesi, gelecek öngörülerinin ve olası mekânsal gelişme stratejilerinin bölgesel ölçekte ele alınmasını hedefledik. Yine bir bölgesel çalışma olarak da 2017 yılında İstanbul ilinde yaptığımız göç araştırma raporunu Marmara Bölgesi ölçeğinde genişleterek "Marmara'nın Kent Mültecileri" raporunu yayınladık." dedi.

MBB ENCÜMENİ SEÇİLDİ

MBB Meclis 1. Başkanvekili Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın yönetiminde Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Betül Birer, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Keleş ve MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, gündemlerin görüşülmesi için Başkanlık Divanı'ndaki yerlerini aldı. Meclis Toplantısı'nda ayrıca Marmara Belediyeler Birliğinin yeni dönem Encümen Üyeleri seçildi. MBB Encümen Üyeleri olarak seçilen isimler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar oldu. MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan'ın meclis üyelerine sunduğu 2021 Yılı Faaliyet Raporu da onaylandı.

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