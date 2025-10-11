Müsavat Dervişoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bu ülkenin birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin muhafaza edilmesi için sizlerle ortak mücadeleyi sürdüreceğim." dedi.

Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen "2. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"ne katıldı.

Festival kapsamında Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda kurulan stantları gezen Dervişoğlu, parkta vatandaşlarla sohbet edip, kendisine ikram edilen ürünleri tattı.

Burada katılımcılara hitap eden Dervişoğlu, Mut'ta her zaman kendini evinde hissettiğini söyledi.

Burnundan ameliyat olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "Geçenlerde hastalık münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı bize geçmiş olsun dileklerini iletti. O geçmiş olsun dileklerini iletirken bir el sıkışmışlığımız sosyal medyada bayağı yer edindi. Ben birinin elini sıkar ya da biriyle görüşürüm diye benim fikirlerimin ve karakterimin değişeceğine kimse inanmasın. Ben milletimin yanındayım. Siz bana ne derseniz, ben sizin sesiniz olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, siyasette aranan şeyin artık samimiyet ve güven olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sizin bana duyduğunuz güveni kaybetmemek için Cenab-ı Allah'a gece gündüz yalvarıyorum. Sizin başınızı yere eğdirmemek için de elimden gelen mücadeleyi vermeye devam ediyorum. Akıttığınız terin karşılığını almanızı sağlamak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu ülkenin birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin muhafaza edilmesi için sizlerle ortak mücadeleyi sürdüreceğim."